تقدیر شهردار تهران از مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در مراسمی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرداری تهران، از مهندس کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، به پاس نقش‌آفرینی و مشارکت مؤثر این مجموعه در میزبانی از هموطنان آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، شهرداری تهران با اهدای لوح سپاس و تندیس، از اقدامات مسئولانه شرکت توسعه گردشگری ایران و خدمات گروه هتل‌های بین‌المللی لاله، به‌ویژه هتل بین‌المللی لاله تهران، در فراهم‌سازی امکانات اقامتی و رفاهی و میزبانی شایسته از هموطنان آسیب‌دیده قدردانی کرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ضمن ارج نهادن به خدمات ارائه‌شده در این مجموعه، از مهندس کامبیز قلی‌زاده سلطانی و همچنین کارکنان خدوم و تلاشگر هتل بین‌المللی لاله تهران به دلیل همراهی، مسئولیت‌پذیری و تلاش در ارائه خدمات به هموطنان آسیب‌دیده از جنگ تجلیل کرد.

این تقدیر، بیانگر اهمیت نقش‌آفرینی صنعت گردشگری و هتلداری در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، به‌ویژه در شرایط بحرانی است؛ نقشی که با تکیه بر همدلی، نوع‌دوستی و مشارکت جمعی، زمینه‌ساز حمایت از هموطنان و ارائه خدمات در شرایط دشوار می‌شود.

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