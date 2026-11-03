به‌گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین نشست رسمی هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان ایلام با حضور معاون صنایع‌دستی، کارشناسان این حوزه و اعضای هیئت مؤسس برگزار شد و طی آن، روند تشکیل و ساماندهی این تشکل تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در این نشست، پیش‌نویس اساسنامه تشکل از نظر اهداف، وظایف، ساختار و چارچوب فعالیت‌ها به‌صورت کارشناسی بررسی شد و اعضای هیئت مؤسس دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تکمیلی خود را با هدف تقویت انسجام تشکل و بهبود سازوکارهای فعالیت آن مطرح کردند.

شریفی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری تشکل‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای، تقویت مشارکت هنرمندان و صنعتگران و ایجاد بستر مناسب برای پیگیری مسائل و مطالبات این حوزه، از جمله اهداف مهم تشکیل چنین تشکل‌هایی است.

او ادامه داد: در این جلسه همچنین راهکارهای تسریع در روند ثبت قانونی تشکل، جلب مشارکت حداکثری هنرمندان و صنعتگران استان برای حضور در مجمع عمومی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: پس از نهایی‌شدن مفاد اساسنامه، مراحل اداری لازم برای اخذ مجوزهای نهایی پیگیری خواهد شد تا زمینه فعالیت رسمی این تشکل حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه و ارتقای صنایع‌دستی استان فراهم شود.

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