به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم کیان امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: مراسم کلنگ‌زنی مجتمع گردشگری در شهرستان اوز برگزار شد و این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی و فراهم کردن زمینه جذب بیشتر گردشگران به مرحله اجرا می‌رسد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اوز با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت حدود ۵ هزار مترمربع احداث می‌شود و زیربنای پیش‌بینی‌شده آن حدود یک هزار مترمربع است. در طراحی و اجرای این مجموعه، بخش‌های مختلفی با کاربری اقامتی، پذیرایی، گردشگری و تجاری در نظر گرفته شده است تا پاسخگوی نیازهای متنوع مسافران، گردشگران و شهروندان باشد.

کیان با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است، خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به مسافران و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی داشته باشد.

او ادامه داد: توسعه فضاهای اقامتی و پذیرایی در کنار خدمات گردشگری و تجاری، از جمله نیازهای مهم در مسیر رونق گردشگری شهرستان است و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و افزایش ماندگاری آنان در منطقه را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اوز ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه و بهره‌برداری از بخش‌های مختلف آن، زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری، ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان اوز بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است شهرستان اوز با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، معماری بومی و جاذبه‌های گردشگری، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها کمک کند.

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