به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و صنایع غذایی شهرستان دهلران با حضور ۸ نفر از هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان بومی در منطقه عملیاتی شرهانی برپا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در این نمایشگاه، آثار و دست‌ساخته‌های هنرمندان دهلرانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و همچنین محصولات متنوع صنایع غذایی محلی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

شریفی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی شهرستان دهلران، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، فراهم‌کردن زمینه عرضه و فروش محصولات و آشنایی نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اردوهای راهیان نور، با فرهنگ، هنر و هویت بومی منطقه برگزار شد.

او با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی بیان کرد: صنایع‌دستی و محصولات بومی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه را بازتاب می‌دهند و معرفی این ظرفیت‌ها در کنار برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه گردشگری فرهنگی در استان ایلام باشد.

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