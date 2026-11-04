به گزارش میراث آریا و به نقل از روابط عمومی جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، یاور عبیری رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، با اشاره به اهمیت گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه بوم‌گردی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک ایران و کره جنوبی برای توسعه گردشگری پایدار، تبادل دانش و تجربیات حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان جوامع محلی تأکید کرد.

او همچنین افزود: توجه به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، صیانت از فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی، توانمندسازی جوامع محلی و تقویت اقتصاد جامعه‌محور از جمله محورهای مهم همکاری در حوزه گردشگری پایدار است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطات مؤثر و بلندمدت میان فعالان گردشگری دو کشور باشد.

به گفته رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران،‌ برگزاری نخستین سمینار تخصصی گردشگری بوم‌گردی ایران و کره جنوبی می‌تواند گامی در مسیر توسعه دیپلماسی گردشگری، انتقال تجربیات بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری میان تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان گردشگری و جوامع محلی دو کشور باشد.

این رویداد در چارچوب برنامه‌های هفته فرهنگی کره جنوبی (Korea Week 2026) و با محوریت «ایجاد پل‌های ارتباطی از طریق گردشگری پایدار و تبادل فرهنگی» برگزار می‌شود و فرصتی برای گفت‌وگوی تخصصی میان فعالان و مدیران حوزه گردشگری بوم‌گردی دو کشور فراهم می‌آورد.

عبیری با اشاره به شکلگیری ارتباط دو جانبه میان انجمن بومگردی ایران و انجمن مشابه در کره جنوبی گفت: این ارتباطات علاوه بر توسعه بخشی با تکیه بر تقویت دانش تخصصی، میتواند آگاهی و همراستایی با استانداردهای جهانی را نیز در حوزه بومگردی‌ها تقویت کند.

در این سمینار، کیم جون‌پیو (H.E. Kim Junpyo)، سفیر جمهوری کره در ایران، سخنرانی افتتاحیه را بر عهده خواهد داشت. همچنین یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، گو جه‌ری‌یانگ (Dr. Go JeRyang) رئیس انجمن بوم‌گردی کره جنوبی (Korea Ecotourism Society)، محمد جهانشاهی عضو شورای جهانی گردشگری پایدار (GSTC) و پارک کی‌بوم (Dr. Park KiBum) مشاور سفارت جمهوری کره در ایران، به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خود خواهند پرداخت و مدیریت و اجرای این نشست نیز بر عهده اوک نارا (Dr. Ohk Nara) وابسته فرهنگی سفارت جمهوری کره در ایران، خواهد بود.

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