کارگروه اشتغال شهرستان قرچک برگزار شد/ بررسی نحوه توزیع تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌محمد اسلامی فرماندار قرچک در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قرچک با اشاره به اختصاص ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی برای سال ۱۴۰۵، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت این تسهیلات در راستای توسعه اشتغال شهرستان تأکید کرد.

او همچنین تسریع در شناسایی متقاضیان واجد شرایط، تشکیل پرونده و تکمیل فرایند معرفی آن‌ها به بانک‌های عامل تا پایان آبان‌ماه را ضروری دانست.

در ادامه، مجید ژاله‌نیا رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی گفت: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی از طریق تسهیلات مشاغل خانگی، فرصت مناسبی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک، رونق تولیدات بومی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌کند.

او افزود: شناسایی هنرمندان و فعالان واجد شرایط در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، راهنمایی متقاضیان برای تشکیل پرونده و پیگیری فرایند معرفی به بانک‌های عامل از جمله اولویت‌های این اداره در راستای جذب سهم اعتبارات اختصاص‌یافته است.

ژاله‌نیا در پایان بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای جذب حداکثری اعتبارات و هدایت تسهیلات به سمت حمایت از تولید، کارآفرینی و توسعه مشاغل خانگی در شهرستان قرچک تأکید کرد.

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