به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی و هم‌اندیشی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با محوریت ویژه تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری و واگذاری کامل امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی به بخش خصوصی برگزار شد.

این گردهمایی با حضور سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، نماینده اتاق بازرگانی، معاونان اداره‌کل و تعدادی از سرمایه‌گذاران هتلداران، راهنمایان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و مدیران مجموعه‌های اقامتی و بوم‌گردی، به میزبانی لهراسب نوشادی مدیرکل هتل پارسیان یاسوج در سالن جلسات این مجموعه تشکیل شد.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبیین ضرورت تمرکز بر راه‌اندازی این تشکل‌ها اظهار کرد: طبق قانون و سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع، ما مکلفیم تمامی امور غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های اجرایی را بدون واسطه به تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی واگذار کنیم.

او تأکید کرد: حضور قدرتمند این تشکل‌ها موجب می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و اداری در بخش گردشگری به کلی حذف شده و تصمیمات با ساختاری نظام‌مند، تخصصی و درست مانند اتحادیه‌های صنفی دنبال شود.

امیرحسینی با برشمردن اختیارات گسترده این تشکل‌ها پس از شکل‌گیری قانونی گفت: در ساختار جدید، مواردی همچون رسیدگی به اختلافات داخلی اعضا، نظارت بر فعالیت‌ها، جلوگیری از تورها و واحدهای اقامتی غیرمجاز، تمدید پروانه‌ها و حتی پیشنهاد و تأیید قیمت‌گذاری واحدهای اقامتی و پذیرایی ابتدا در خود تشکل رسیدگی و تأیید می‌شود و سپس برای اقدامات نهایی به اداره‌کل ارسال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: بخش خصوصی توانمندترین بخش برای اداره امور خود است و اداره‌کل تنها نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا خواهد کرد.

او در رابطه با آخرین وضعیت تشکل‌های موجود و موانع قانونی آن‌ها تصریح کرد: در حال حاضر انجمن‌های پیشین دفاتر، راهنمایان و هتلداران عملاً در رکود یا انفعال به سر می‌برند و این وضعیت نیازمند ساماندهی فوری است.

امیرحسینی خاطرنشان کرد: برگزاری مجمع عمومی از مسیر قانونی، نیازمند دعوت هیئت‌مدیره قبلی، بازرس قانونی یا درخواست رسمی یک‌سوم اعضاست و چنانچه دفاتری به حد نصاب قانونی نرسند، بهترین و عملی‌ترین راهکار دستیابی به توافق، همگرایی یا ادغام با تشکل‌های هم‌راستاست تا کار متوقف نماند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین به تجارب گذشته اشاره کرد و یادآور شد: اگر امروز در استان تشکل حرفه‌ای منسجم و فعالی داشتیم، مشکلاتی نظیر سهمیه خودروهای وارداتی بخش گردشگری یا استفاده حداکثری از تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصدی بانکی به جای تعلل و پیگیری‌های اداری، مستقیماً و با قدرت توسط خود این تشکل‌ها مدیریت و حل می‌شد.

او اضافه کرد: در حال حاضر هم سهمیه خودروها و هم تسهیلات ۴ درصدی موجود است که پیگیری تسهیلات با هماهنگی حسن‌زاده و احمدی‌پور دنبال می‌شود، اما گره‌گشایی دائمی از این مسائل تنها در گرو تشکیل سریع تشکل‌های حرفه‌ای است.

در ادامه این جلسه، هتلداران، راهنمایان، مدیران دفاتر و مجموعه‌داران گردشگری استان به بیان نقطه نظرات، دغدغه‌های صنفی و پیشنهادهای خود پیرامون نحوه تشکیل مجامع و ساختار جدید پرداختند.

فعالان بخش خصوصی در پایان، آمادگی کامل خود را برای مشارکت فعال در این فرآیند اعلام کرده و به اتفاق آرا یک تیم تخصصی هفت‌نفره حقوقی و کارشناسی را برگزیدند.

این کارگروه هفت‌نفره موظف شد تا فرایند تطبیق اساسنامه‌های موجود با اساسنامه ابلاغی وزارتخانه، انجام استعلامات قانونی، درج آگهی‌های رسمی تغییرات و برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان را تا استقرار کامل تشکل‌های حرفه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد پیگیری و عملیاتی سازد.

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