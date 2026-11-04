پرونده ثبت ملی تالاب بندعلیخان ورامین تهیه شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: با توجه به ارزش‌های طبیعی، زیست‌محیطی و ظرفیت‌های گردشگری تالاب بندعلیخان، با پیگیری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین و همکاری تیم تحقیقاتی شرکت مشاور، پرونده ثبت این اثر طبیعی تهیه و برای بررسی و طی مراحل قانونی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران ارسال شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت این تالاب در توسعه گردشگری طبیعت‌محور افزود: تالاب فصلی بندعلیخان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان ورامین و استان تهران به شمار می‌رود و ثبت ملی آن می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر این منطقه، توسعه گردشگری مسئولانه و جذب تورهای گردشگری داخلی و خارجی، به‌ویژه در حوزه پرنده‌نگری، شود.

او تصریح کرد: ثبت این اثر طبیعی، علاوه بر تقویت جایگاه گردشگری منطقه، می‌تواند الگویی مؤثر برای پیوند حفاظت از محیط‌زیست با بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری باشد و گامی مهم در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور محسوب شود.

تاجیک در پایان با قدردانی از حمایت‌های فرمانداری ویژه شهرستان ورامین و همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان در فرآیند تهیه پرونده، خاطرنشان کرد: تالاب بندعلیخان به‌عنوان یک زیست‌بوم آبی فصلی و از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش استان تهران در محدوده منطقه حفاظت‌شده کویر مرکزی، علاوه بر ارزش‌های حفاظتی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، پرنده‌نگری و معرفی تنوع زیستی برخوردار است که نقش مهمی در تقویت هویت بوم‌شناختی منطقه دارد.

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