۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵

پرونده ثبت ملی تالاب بندعلیخان ورامین تهیه شد

پرونده ثبت ملی تالاب بندعلیخان ورامین تهیه شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، از تهیه پرونده ثبت ملی تالاب بندعلیخان با هدف قرار گرفتن این اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: با توجه به ارزش‌های طبیعی، زیست‌محیطی و ظرفیت‌های گردشگری تالاب بندعلیخان، با پیگیری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین و همکاری تیم تحقیقاتی شرکت مشاور، پرونده ثبت این اثر طبیعی تهیه و برای بررسی و طی مراحل قانونی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران ارسال شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت این تالاب در توسعه گردشگری طبیعت‌محور افزود: تالاب فصلی بندعلیخان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان ورامین و استان تهران به شمار می‌رود و ثبت ملی آن می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر این منطقه، توسعه گردشگری مسئولانه و جذب تورهای گردشگری داخلی و خارجی، به‌ویژه در حوزه پرنده‌نگری، شود.

او تصریح کرد: ثبت این اثر طبیعی، علاوه بر تقویت جایگاه گردشگری منطقه، می‌تواند الگویی مؤثر برای پیوند حفاظت از محیط‌زیست با بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری باشد و گامی مهم در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور محسوب شود.

تاجیک در پایان با قدردانی از حمایت‌های فرمانداری ویژه شهرستان ورامین و همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان در فرآیند تهیه پرونده، خاطرنشان کرد: تالاب بندعلیخان به‌عنوان یک زیست‌بوم آبی فصلی و از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش استان تهران در محدوده منطقه حفاظت‌شده کویر مرکزی، علاوه بر ارزش‌های حفاظتی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، پرنده‌نگری و معرفی تنوع زیستی برخوردار است که نقش مهمی در تقویت هویت بوم‌شناختی منطقه دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081300946
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha