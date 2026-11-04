به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، نشست گردشگری ادبی با موضوع «باغ‌های ایرانی در معماری و ادبیات» با هدف بررسی جایگاه باغ در هویت و فرهنگ ایرانی و بازتاب آن در ادبیات کلاسیک و معاصر برگزار و در این نشست محمدعلی طالبی استاندار کرمان، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران نیز حضور داشتند.

در این نشست، سید محمدعلی گلاب‌زاده محقق و پژوهشگر تاریخ، حسین شهابی شاعر و عضو هئیت علمی دانشگاه، حامد حسینخانی شاعر و عضو هیئت علمی دانشگاه و کورش افضلی عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی ابعاد فرهنگی، تاریخی و ادبی باغ ایرانی پرداختند.

در این نشست ادبی، باغ ایرانی فراتر از یک فضای طبیعی، به‌عنوان جلوه‌ای از هویت، زیبایی‌شناسی و شیوه زیست ایرانیان مورد توجه قرار گرفت و سیر تحول مفهوم باغ از توصیف طبیعت و بهار در شعر شاعران کهن تا کاربردهای عاشقانه، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی آن در ادبیات فارسی بررسی شد.

از جمله محورهای این رویداد، بازخوانی جلوه‌های باغ در آثار شاعرانی همچون خواجوی کرمانی، سعدی، حافظ و مولانا و همچنین بازتاب این تصویر در شعر معاصر، از جمله سروده‌های فروغ فرخزاد، حسین منزوی و محمد سلمانی بود، جایی که باغ گاه نماد عشق و خاطره و گاه بازتابی از رنج‌های انسانی، زوال طبیعت و آسیب‌های اجتماعی است.

در جمع‌بندی مباحث نیز سه ساحت باغ در فرهنگ و شعر فارسی شامل باغ طبیعی و محسوس، باغ نمادین در قلمرو عشق و عرفان و باغ انسانی و اجتماعی به‌عنوان بازتاب‌دهنده امیدها و رنج‌های جامعه مورد تاکید قرار گرفت.

این رویداد در قالب گردشگری ادبی و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و خانه ادبیات کرمان شامگاه سه شنبه 12 آبان، در باغ‌موزه هرندی برگزار شد.

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