به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با نماینده سازمان زندان‌ها و کارشناسان صنایع‌دستی، بر ضرورت تقویت تعاملات و توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش صنایع‌دستی به زندانیان تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: این نشست با هدف بررسی روند اجرای دوره‌های آموزشی، شناسایی موانع و مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش‌های صنایع‌دستی در زندان‌های استان برگزار شد.

او با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در توانمندسازی زندانیان اظهار کرد: آموزش رشته‌های متنوع صنایع‌دستی، علاوه بر ایجاد فرصت برای یادگیری مهارت‌های کاربردی، می‌تواند زمینه اشتغال، خودکفایی اقتصادی و کسب درآمد پایدار پس از آزادی را برای زندانیان فراهم کند.

بستانی افزود: از ابتدای همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با مجموعه زندان‌ها تاکنون، یک‌هزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان در دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی شرکت کرده و مهارت‌های لازم را فراگرفته‌اند.

معاون صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استمرار این آموزش‌ها گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی زندانیان از ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی، بازگشت مؤثر به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

در پایان این نشست، حاضران بر رفع موانع اجرایی، تقویت تعاملات بین‌بخشی و برنامه‌ریزی منسجم برای تداوم و افزایش دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در زندان‌های خراسان جنوبی تأکید کردند.

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