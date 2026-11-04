به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در این دیدار عبدالعلیم طاهر، نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و داور بخش بین‌الملل جشنواره مقاومت از عراق، محمد خلیل مطشر، کارگردان، مستندساز، تهیه‌کننده و فیلم‌بردار عراقی، محرم چوشکون، روزنامه‌نگار و مستندساز ترکیه‌ای و اوزلم ارسلان از ترکیه حضور داشتند.

در این نشست، حاضران درباره جایگاه‌ سینمای ایران در عرصه جهانی، توانایی آن در برقراری ارتباط با فرهنگ‌های گوناگون و فرصت‌های موجود برای شکل‌گیری تولیدات مشترک سینمایی گفت‌وگو کردند.

فاطمه محمدی، مدیرعامل موزه سینمای ایران، با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و هنری سینمای ایران، این سینما را از ظرفیت‌های ارزشمند برای ایجاد ارتباط میان ملت‌ها دانست و بر نقش زبان هنر در تقویت تعاملات فرهنگی و گسترش همکاری با سینماگران کشورهای مختلف تأکید کرد.



سینمای مقاومت؛ روایتی از تجربه‌های انسانی و تاریخی



یکی دیگر از محورهای این دیدار، سینمای دفاع مقدس و مقاومت بود. حاضران با اشاره به جایگاه این گونه سینمایی در ایران، آن را از ظرفیت‌های متمایز سینمای کشور دانستند و بر اهمیت روایت تجربه‌های انسانی، فرهنگی و تاریخی از مسیر سینما تأکید کردند.

در ادامه، جایگاه زنان در سینمای ایران نیز مورد توجه قرار گرفت. فاطمه محمدی با اشاره به حضور و فعالیت مؤثر زنان در حوزه‌های مختلف سینما، نقش آنان را در پویایی و پیشرفت این عرصه مهم دانست.

این دیدار در راستای تقویت ارتباطات فرهنگی و حرفه‌ای میان سینماگران کشورهای مختلف و معرفی ظرفیت‌های سینمای ایران در عرصه بین‌المللی برگزار شد؛ تعاملی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و گسترش پیوندهای سینمایی میان کشورها باشد.

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