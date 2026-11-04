به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رباب مشتاقی بیان کرد: جمعی از دانشجویان رشته‌های طراحی و چاپ پارچه و فرش دانشگاه شوکت، به همراه اساتید خود، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی در مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند بازدید کردند.

مدیر کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افزود: این بازدید که حدود یک ساعت به طول انجامید، فرصتی برای آشنایی دانشجویان با منابع علمی و تخصصی مرتبط با هنر، صنایع‌دستی، طراحی، معماری و دیگر حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی فراهم کرد.

او ادامه داد: در جریان این بازدید، دانشجویان ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و امکانات کتابخانه، از نزدیک با مجموعه منابع و کتاب‌های تخصصی آن آشنا شدند و فرصت یافتند از این ظرفیت علمی و پژوهشی در راستای تقویت دانش تخصصی و مطالعات دانشگاهی خود بهره‌مند شوند.

مشتاقی گفت: کتابخانه تخصصی میراث‌فرهنگی استان در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، با فضایی به مساحت بیش از ۳۳۰ مترمربع و برخورداری از حدود ۹ هزار جلد کتاب در حوزه‌های هنر، معماری، باستان‌شناسی، صنایع‌دستی و مرمت آثار و بناهای تاریخی، پذیرای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان است.

مدیر کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند خاطرنشان کرد: استفاده از منابع این کتابخانه نیازمند عضویت نیست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه به‌جز تعطیلات رسمی، در ساعت اداری، با مراجعه حضوری از منابع موجود بهره‌مند شوند.

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