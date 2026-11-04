بازدید مسئولان خراسان جنوبی از مجتمع گردشگری آبگرم لوت خوسف/ بررسی موانع و تأکید بر پیگیری مشکلات در استانداری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، معاون عمرانی فرمانداری خوسف، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از مجتمع گردشگری آبگرم لوت شهرستان خوسف روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بازدید کردند.

در این بازدید، مسئولان ضمن حضور در بخش‌های مختلف مجتمع، از تأسیسات و امکانات گردشگری مستقر در آبگرم لوت بازدید کرده و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات به گردشگران قرار گرفتند.

در ادامه، جلسه‌ای با حضور مسئولان و داریوش خسروی، سرمایه‌گذار مجتمع گردشگری آبگرم لوت، برگزار شد و مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت و توسعه این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، سرمایه‌گذار مجتمع ضمن تشریح مشکلات موجود، مهم‌ترین نیازها و موانع پیش‌روی مجموعه را مطرح کرد. مدیران و مسئولان حاضر نیز با رویکردی مثبت، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرح‌شده ارائه و راهکارهای لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه‌های مربوط بررسی کردند.

در پایان این نشست مقرر شد به‌منظور بررسی کارشناسی و پیگیری رسمی مسائل و مشکلات مطرح‌شده، جلسه‌ای در استانداری خراسان جنوبی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا موضوعات از مسیر اداری و اجرایی دنبال و زمینه رفع موانع و حمایت از توسعه این مجموعه گردشگری فراهم شود.

مجتمع گردشگری آبگرم لوت در جنوب شهرستان خوسف و در محدوده کویری استان خراسان جنوبی قرار دارد و به‌واسطه برخورداری از چشمه آب گرم معدنی، از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی منطقه به شمار می‌رود. این مجموعه علاوه بر جاذبه طبیعی چشمه آب گرم، با فراهم کردن تأسیسات و امکانات گردشگری، قابلیت جذب گردشگران و توسعه خدمات اقامتی و تفریحی را دارد.

آب‌درمانی با آب گرم، در صورت استفاده اصولی و متناسب با شرایط جسمانی افراد، می‌تواند به آرامش بدن، کاهش گرفتگی و خستگی عضلات و تسکین برخی دردهای عضلانی و مفصلی کمک کند.

توسعه و رفع موانع مجتمع گردشگری آبگرم لوت می‌تواند علاوه بر تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان خوسف، زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های اشتغال و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه را فراهم کند.

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