به گزارش میراث آریا، امیر صادقی، متولد سال ۱۳۵۹ در سنندج، از پژوهشگران فعال حوزه مردم‌شناسی و میراث‌فرهنگی استان کردستان است. وی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد مردم‌شناسی را در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به پایان رسانده است.

صادقی از سال ۱۳۸۷ فعالیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان مسئول پژوهش‌های مردم‌شناسی در اداره‌کل میراث فرهنگی استان کردستان آغاز کرد و در مقاطع مختلف نیز مسئولیت‌هایی همچون ریاست اداره میراث فرهنگی شهرستان سنندج و کارشناسی گردشگری را بر عهده داشته است.

از جمله آثار شاخص وی می‌توان به کتاب «فرهنگ خوراک در هورامان؛ نگاهی انسان‌شناختی به خوراک در شهر هورامان‌تخت» اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی و در شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.

همچنین مقالاتی با موضوع بررسی مردم‌شناختی پوشاک هورامان، پزشکی مردمی در روستاهای اطراف کرفتو و زیویه و مقاله انگلیسی «Kurdistan: Land of Ancient Traditions and Customs» از جمله فعالیت‌های علمی و پژوهشی او به شمار می‌روند.

مستندسازی فرهنگ و زندگی مردمان کردستان

به گفته رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی، بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی امیر صادقی به مستندسازی فرهنگ، آداب، رسوم، آیین‌ها و شیوه‌های زندگی جوامع محلی استان کردستان اختصاص داشته است.

از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به بررسی مردم‌شناختی آیین‌های سنتی هورامان‌تخت، تک‌نگاری بازار سنتی سنندج، مراسم سمنوپزان روستای قلعه قروه، مردم‌شناسی طب مردمی استان کردستان با مطالعه موردی شهرستان مریوان، مردم‌شناسی طریقت قادریه، بررسی مردم‌شناختی زورخانه‌های استان، مردم‌نگاری روستاهای پالنگان، هورامان‌تخت و قپلانتو، تهیه اطلس صنایع‌دستی بخش هورامان، گردآوری گویش‌های رایج استان در پنج جلد و مردم‌نگاری شهرستان دهگلان اشاره کرد.

همچنین مردم‌نگاری رسم‌های کهن ازدواج و روستاهای اطراف کرفتو و زیویه از دیگر طرح‌های پژوهشی وی در حوزه فرهنگ و مردم‌شناسی کردستان است.

ثبت ۱۰۶ پرونده میراث ناملموس در کردستان

مجیدی با اشاره به دستاوردهای صادقی در حوزه شناسایی و ثبت میراث ناملموس استان کردستان، به آمار پرونده‌های تهیه‌شده و ثبت‌شده در این حوزه اشاره کرد.

بر اساس این اطلاعات، در حوزه خوراک ۱۹ پرونده به ثبت رسیده و ۲۲ پرونده نیز در دست اقدام برای ثبت قرار دارد. همچنین دو پرونده در حوزه گنجینه زنده بشری، ۳۸ پرونده در حوزه فنون و مهارت‌ها، ۱۰ پرونده در حوزه بازی‌های بومی، ۲۱ پرونده در حوزه رسم‌ها و آیین‌ها، پنج پرونده در حوزه موسیقی و ۱۱ پرونده در سایر حوزه‌های میراث ناملموس ثبت شده است.

یکی از پرونده‌های بازی‌های بومی به‌صورت مجموعه‌ای از بازی‌های سنتی تدوین شده که به‌تنهایی ۷۸ بازی بومی را در بر می‌گیرد.

مجموع این فعالیت‌ها به ثبت ملی ۱۰۶ پرونده میراث ناملموس منجر شده است؛ دستاوردی که در کنار پرونده‌های در دست اقدام، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی زنده کردستان ایجاد کرده است.

جوایز و دستاوردهای علمی

امیر صادقی در طول فعالیت‌های علمی خود موفق به کسب عناوین و جوایز متعددی شده است. کسب مقام نخست ارائه مقاله در همایش «میراث فرهنگی ناملموس و طب سنتی» در سال ۱۳۹۹، مقام نخست در همایش منطقه‌ای مردم‌شناسی غرب کشور در سال ۱۳۹۷ و عنوان مقاله برتر در همایش ملی «هورامان؛ انسان، طبیعت، زندگی» در سال ۱۳۹۴ از جمله افتخارات علمی اوست.

همچنین وی در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان عکاس برگزیده مسابقه عکاسی نوروز در کردستان انتخاب شده است.

از دیگر افتخارات وی می‌توان به دریافت تقدیرنامه با عنوان «مردم‌شناس برجسته برتر» از رئیس وقت پژوهشکده مردم‌شناسی در سال ۱۴۰۳ و دریافت تقدیرنامه از استاندار وقت کردستان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون گردشگری کشور و مدیران ارشد حوزه میراث فرهنگی در سال‌های مختلف اشاره کرد.

فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی

صادقی علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی، در حوزه تولید و انتشار محتوای تخصصی نیز فعال بوده است. سردبیری مجله تخصصی «میراث کُرد» که چهار شماره از آن منتشر شده، گردآوری ده جلد از مقالات مرتبط با کردستان در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس‌های مردم‌شناسی در سال ۱۳۹۵ و تهیه و انتشار چهار کتابچه با موضوع نوروز، رقص محلی، هورامان و غارها از دیگر فعالیت‌های اوست.

مجموعه این فعالیت‌ها نشان‌دهنده اهمیت پژوهش‌های مردم‌شناختی در شناخت لایه‌های فرهنگی جوامع محلی، ثبت دانش و مهارت‌های بومی و انتقال میراث ناملموس به نسل‌های آینده است؛ مسیری که می‌تواند در کنار حفاظت از هویت فرهنگی، زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان در سطح ملی و بین‌المللی را نیز فراهم کند.

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