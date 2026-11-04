موافقت اصولی دو باب هتل سه و چهار ستاره در بوشهر صارد شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نجمه پورمقدم امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگران در مرکز استان، موافقت اصولی احداث دو مجموعه هتل سه و چهار ستاره در شهر بوشهر صادر شده است که مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این دو پروژه به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: نخستین پروژه، احداث یک هتل سه ستاره در زمینی به مساحت ۵۹۴ مترمربع و با زیربنای پنج‌هزار و ۹۷۳ مترمربع است که با سرمایه‌گذاری پنج‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

او ادامه داد: این مجموعه اقامتی با ظرفیت ۶۹ اتاق و ۲۰۷ تخت، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۳ نفر را فراهم می‌کند و برخورداری از فضاهای پذیرایی، کافی‌شاپ، سالن ورزشی، سالن اجتماعات و استخر از جمله امکانات پیش‌بینی‌شده برای آن است.

پورمقدم با اشاره به پروژه دوم بیان کرد: موافقت اصولی احداث یک هتل چهار ستاره نیز در شهر بوشهر با حجم سرمایه‌گذاری پنج‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال صادر شده است. این پروژه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۸۱ مترمربع و با زیربنای ۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

او تصریح کرد: هتل چهار ستاره مذکور با ظرفیت ۵۷ اتاق و ۱۷۰ تخت، اشتغال مستقیم برای ۸۰ نفر را پیش‌بینی کرده است و فضاهای پذیرایی، کافی‌شاپ، سالن ورزشی، سالن اجتماعات و فروشگاه‌های صنایع‌دستی از امکانات و بخش‌های خدماتی آن خواهد بود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در مرکز استان خاطرنشان کرد: صدور موافقت اصولی این دو پروژه، گامی در راستای افزایش ظرفیت اقامت گردشگران، ارتقای سطح خدمات هتلداری، تنوع‌بخشی به امکانات گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان است.

او خاطرنشان کرد: با پیگیری مراحل اجرایی و تحقق سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده، این طرح‌ها بتوانند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهر بوشهر، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه ایفا کنند.

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