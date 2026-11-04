به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی با معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: این نشست با حضور معاونان و کارشناسان دو دستگاه در محل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و با هدف تقویت ارتباط و گسترش همکاری‌ها در حوزه صنایع‌دستی روستاهای استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: با توجه به سوابق معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در حوزه روستایی و آشنایی ایشان با فعالیت بانوان هنرمند استان، مقرر شد نشست‌های مشترک به‌صورت مستمر برای شناسایی فعالان صنایع‌دستی و کارگاه‌های موجود در روستاها برگزار شود.

او ادامه داد: همچنین مقرر شد در ادامه این همکاری‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی با محوریت فعالیت‌ها و هنرهای بومی روستاها برگزار شود تا زمینه معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها فراهم شود.

حاجی‌ابراهیمی تأکید کرد: هدف از این تعامل و هم‌اندیشی، شناسایی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی روستاهای گلستان و هدایت این توانمندی‌ها در مسیر توسعه اشتغال روستایی است.

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