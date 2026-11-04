به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برای نخستین بار انتخاب مدیران از بدنه کارشناسی و مدیریتی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته و آرمان وطن‌دوست نیز به‌عنوان سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از بدنه این مجموعه انتخاب شده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه در برنامه‌ریزی و مدیریت امور اجرایی افزود: در این دوره، برنامه عملیاتی پنج‌ساله برای استان‌های کشور تدوین و تبیین شده است تا با مشخص شدن اولویت‌ها و اهداف، زمینه اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های عملیاتی در سطح استان‌ها فراهم شود.



او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان کردستان عنوان کرد: طی سال گذشته و به‌ویژه در ۶ ماه گذشته، پروژه‌های خوبی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فعال شده که نشان‌دهنده ظرفیت و زمینه مناسب برای توسعه این بخش‌هاست.



ندایی با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در نقشه گردشگری کشور یادآور شد: کردستان یکی از چهار استان کشور است که از مجموعه‌ای کامل از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و باید از این قابلیت‌ها در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال استفاده شود.



در ادامه این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان نیز با قدردانی از خدمات و تلاش‌های پویا طالب‌نیا، مدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: در دوران مدیریت ایشان فعالیت‌های خوبی انجام شد و از آرمان وطن‌دوست نیز اخبار و شناخت خوبی داریم که امیدواریم در مسئولیت جدید موفق باشد.



حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، با اشاره به گستردگی و اهمیت حوزه میراث‌فرهنگی در استان کردستان افزود: حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دامنه فعالیت وسیعی دارد و از جذابیت‌های فراوانی برخوردار است، به‌ویژه اینکه کردستان در حوزه صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد.



نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه این استان از جاذبه‌های خدادادی و ظرفیت‌های متنوعی برای جذب گردشگر برخوردار است، خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به کردستان شد و عنوان کرد: انتظار می‌رود وزارتخانه حمایت بیشتری از ظرفیت‌های استان داشته باشد تا با تقویت زیرساخت‌ها و رسیدگی به آثار تاریخی، زمینه رونق گردشگری و توسعه اقتصادی فراهم شود.



او با اشاره به اینکه برخی آثار تاریخی استان نیازمند مرمت، حفاظت و رسیدگی هستند، یادآور شد: با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی کردستان به شکل مطلوب‌تری استفاده کرد و اتفاقات خوبی در این حوزه رقم زد.



پورذهبی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را از نتایج توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان دانست و گفت: امیدواریم با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و تلاش مجموعه مدیریتی استان، زمینه بهره‌برداری بهتر از این قابلیت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شود.

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