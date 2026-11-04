محمدعلی طالبی استاندار کرمان شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا در حاشیه بازدید از باغ موزه هرندی و حضور در نشست گردشگری ادبی با عنوان برنامه «باغ‌های ایرانی در معماری و ادبیات»، با اشاره به ظرفیت باغ‌های تاریخی استان در توسعه گردشگری و تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: کرمان از باغ‌های ارزشمند ملی و جهانی برخوردار است که علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری، در شکل‌گیری و تداوم زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی استان نیز نقش مهمی دارند.

طالبی نگهداری و احیا این مجموعه‌ها را بخشی از مسئولیت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کرمان دانست و افزود: باید از ظرفیت این فضاها برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و هنری بیش از گذشته استفاده کنیم.

تبدیل باغ‌موزه هرندی به کانون رویدادهای مستمر فرهنگی

استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت تبدیل باغ‌موزه هرندی به مکانی رویدادمحور تصریح کرد: این مجموعه باید میزبان برنامه‌های متنوع فرهنگی به‌صورت هفتگی باشد، همچنین ظرفیت‌هایی مانند موزه صنعتی و دیگر باغ‌های تاریخی استان می‌توانند در شبکه میزبانی رویدادهای فرهنگی کرمان نقش‌آفرینی کنند.

او با اشاره به تنوع موضوعات فرهنگی، ظرفیت‌های موجود و علاقه‌مندی مردم استان به فعالیت‌های فرهنگی، خواستار تبدیل هفته‌های فرهنگی به برنامه‌هایی ماندگار و نهادینه‌شده شد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که در پایان هر سال، دستاوردهای مشخص و قابل ارزیابی از اجرای این برنامه‌ها حاصل شود.

تعیین تکلیف مدیریت باغ فتح‌آباد در روزهای آینده

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت باغ تاریخی فتح‌آباد و تعیین تکلیف متولی بهره‌برداری از این مجموعه اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم با اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در حال انجام است و در روزهای آینده درباره ادامه همکاری با این مجموعه یا انتخاب جایگزین، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

استاندار کرمان با اشاره به بازدید اخیر خود از باغ فتح‌آباد و مشاهده اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت این مجموعه، از تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر احیا آن قدردانی کرد.

او در پایان تاکید کرد: باغ فتح‌آباد تنها یکی از سرمایه‌های ارزشمند استان است و باید از ظرفیت این‌گونه مجموعه‌ها برای جذب گردشگر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی بهره گرفت، رونق‌بخشی به این ظرفیت‌ها از مأموریت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی است و فارغ از اینکه متولی هر مجموعه کدام دستگاه باشد، باید با جدیت دنبال شود.

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