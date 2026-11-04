۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷

مدیر داخلی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی بندر سیراف معرفی شد

مدیر داخلی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی بندر سیراف معرفی شد

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر از انتصاب مدیر داخلی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی بندر سیراف خبر داد و گفت: این انتصاب با هدف ارتقای نظام مدیریتی، تقویت نظارت‌های حفاظتی و تسریع در اجرای برنامه‌های صیانتی و آماده‌سازی این محوطه تاریخی برای ثبت جهانی انجام شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اهمیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی بندر سیراف و جایگاه ویژه این محوطه در مسیر ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، ساماندهی ساختار اجرایی و مدیریتی پایگاه از اولویت‌های مهم حوزه میراث‌فرهنگی استان است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در همین راستا، طی حکمی مهرداد پارسایی‌فر برازجانی به‌عنوان مدیر داخلی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی بندر سیراف منصوب شده است تا با تمرکز بر امور اجرایی، نظارتی و حفاظتی، زمینه ارتقای عملکرد این مجموعه فراهم شود.

او با اشاره به شرح وظایف ابلاغ‌شده به مدیر داخلی پایگاه تصریح کرد: برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اداری و اجرایی، حفاظت و صیانت مستمر از محوطه تاریخی، شناسایی آسیب‌ها و نارسایی‌ها، پیگیری اقدامات مرتبط با پرونده ثبت جهانی سیراف، ساماندهی محیطی، بهبود مسیرهای دسترسی و بازدید، مدیریت پسماندها و هماهنگی نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های تعیین‌شده برای مدیر داخلی پایگاه است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: همچنین هماهنگی با کارشناسان و عوامل اجرایی، پشتیبانی از برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، نظارت بر تأسیسات و تجهیزات، مستندسازی اقدامات، تهیه گزارش‌های منظم از وضعیت محوطه و پیگیری مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی از دیگر محورهای مهم این مسئولیت به شمار می‌رود.

او با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی بندر سیراف خاطرنشان کرد: تحقق این هدف ملی و بین‌المللی نیازمند مدیریت منسجم، نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و مشارکت همه عوامل اجرایی است. در این مسیر، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی محوطه در کنار توجه به حقوق قانونی مالکان و ذی‌نفعان، از اصول اساسی فعالیت پایگاه خواهد بود.

ماهینی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت ساختار مدیریتی پایگاه و پیگیری دقیق وظایف محوله، روند حفاظت، ساماندهی و آماده‌سازی محوطه تاریخی بندر سیراف با شتاب و انسجام بیشتری دنبال شود و زمینه تحقق موفقیت‌آمیز پرونده ثبت جهانی این میراث ارزشمند فراهم آید.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081300959
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha