به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اهمیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی بندر سیراف و جایگاه ویژه این محوطه در مسیر ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، ساماندهی ساختار اجرایی و مدیریتی پایگاه از اولویت‌های مهم حوزه میراث‌فرهنگی استان است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در همین راستا، طی حکمی مهرداد پارسایی‌فر برازجانی به‌عنوان مدیر داخلی پایگاه ملی میراث‌فرهنگی محوطه تاریخی بندر سیراف منصوب شده است تا با تمرکز بر امور اجرایی، نظارتی و حفاظتی، زمینه ارتقای عملکرد این مجموعه فراهم شود.

او با اشاره به شرح وظایف ابلاغ‌شده به مدیر داخلی پایگاه تصریح کرد: برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اداری و اجرایی، حفاظت و صیانت مستمر از محوطه تاریخی، شناسایی آسیب‌ها و نارسایی‌ها، پیگیری اقدامات مرتبط با پرونده ثبت جهانی سیراف، ساماندهی محیطی، بهبود مسیرهای دسترسی و بازدید، مدیریت پسماندها و هماهنگی نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های تعیین‌شده برای مدیر داخلی پایگاه است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: همچنین هماهنگی با کارشناسان و عوامل اجرایی، پشتیبانی از برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، نظارت بر تأسیسات و تجهیزات، مستندسازی اقدامات، تهیه گزارش‌های منظم از وضعیت محوطه و پیگیری مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی از دیگر محورهای مهم این مسئولیت به شمار می‌رود.

او با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی بندر سیراف خاطرنشان کرد: تحقق این هدف ملی و بین‌المللی نیازمند مدیریت منسجم، نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و مشارکت همه عوامل اجرایی است. در این مسیر، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی محوطه در کنار توجه به حقوق قانونی مالکان و ذی‌نفعان، از اصول اساسی فعالیت پایگاه خواهد بود.

ماهینی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت ساختار مدیریتی پایگاه و پیگیری دقیق وظایف محوله، روند حفاظت، ساماندهی و آماده‌سازی محوطه تاریخی بندر سیراف با شتاب و انسجام بیشتری دنبال شود و زمینه تحقق موفقیت‌آمیز پرونده ثبت جهانی این میراث ارزشمند فراهم آید.

انتهای پیام/