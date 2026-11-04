به گزارش میراث آریا، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در نوار شرقی کرمان و شمال هرمزگان، افزایش ابر، بارندگی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در نقاط مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد، این سامانه بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه از مرزهای شرقی کشور خارج خواهد شد.

او افزود: با ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب کشور، در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و غرب خوزستان افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق آغاز می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه در نیمه غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، غرب سواحل دریای خزر و همچنین شمال استان‌های بوشهر و فارس، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. در نوار شرقی کشور نیز افزایش ابر و در ارتفاعات، رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته گفت: روز جمعه ۱۵ آبان ماه در نیمه غربی کشور، برخی نقاط جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق، همچنین شمال غرب و سواحل، بارندگی ادامه خواهد داشت.

او تصریح کرد: روز شنبه ۱۶ آبان ماه نیز بارش‌ها در نیمه غربی کشور، مناطقی از مرکز و غرب سواحل ادامه می‌یابد و شدت بارندگی در مناطق غربی و جنوب غربی کشور بیشتر خواهد بود.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز ۱۳ آبان ماه کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۳ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲ استان

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی گفت: امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

هشدار هواشناسی برای بارش باران و برف در تهران

او یادآور شد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه، در استان تهران به‌ویژه نیمه غربی و شمالی، در بعضی ساعات مه رقیق، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: در ارتفاعات بالادست و قله‌های استان تهران نیز در بعضی ساعات مه‌آلودگی، بارش باران و برف و در ساعات شب بارش برف و کولاک رخ خواهد داد. همچنین گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه دور از انتظار نیست.

کاهش ۷ درجه‌ای دما در تهران

او با اشاره به روند کاهش دما در استان تهران گفت: از روز شنبه ۱۶ آبان ماه تا سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه، میانگین دمای هوا طی چهار روز بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات تهران، به‌ویژه ارتفاعات بالادست و قله‌ها، پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از روز شنبه ۱۶ آبان ماه به بعد نیز احتمال بارش برف همراه با باران در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران وجود دارد.

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