مدرسه تاریخی علیا فردوس در مسیر احیا و تبدیل به موزه تخصصی نسخ خطی و آثار تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای ارزشمند تاریخی در توسعه گردشگری، نشستی با حضور امام جمعه فردوس، مدیر حوزه علمیه، شهردار فردوس، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و کارشناس فرمانداری در محل شورای اسلامی شهر فردوس روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

کاظم شبنم‌زاده رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فردوس گفت:‌ در این نشست، موضوع واگذاری مدرسه تاریخی علیا به شهرداری فردوس با هدف احیا و بازسازی این بنای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد شهرداری با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه مرمت و احیای این اثر تاریخی و تبدیل آن به موزه تخصصی نسخ خطی، آثار تاریخی و باستانی را فراهم کند.

او افزود: ایجاد این موزه با هدف صیانت، نگهداری و معرفی آثار و اسناد تاریخی منطقه و همچنین تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس در دستور کار قرار گرفته است.

شبنم‌زاده تاکید کرد: احیای مدرسه تاریخی علیا می‌تواند ضمن حفظ و بهره‌برداری مناسب از این بنای ارزشمند، زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فردوس و افزایش جاذبه‌های گردشگری این شهرستان را فراهم کند.

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