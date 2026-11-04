به گزارش میراث‌آریا، بازرسان هیئت بازرسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه برنامه‌های نظارتی خود در استان خراسان رضوی، با بازدید از واحدهای تابعه معاونت‌های تخصصی اداره‌کل استان و تعدادی از پروژه‌های گردشگری، فرهنگی و صنایع‌دستی، روند اجرای برنامه‌ها و عملکرد این مجموعه‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

این بازدیدها در راستای تقویت نظام نظارت و ارزیابی، بررسی میزان تحقق برنامه‌ها، شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد.

در جریان این برنامه نظارتی، اعضای هیئت بازرسی از پروژه‌های گردشگری، از جمله باغ مشهد، تعدادی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی و همچنین مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و میراث‌فرهنگی استان بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت فعالیت این مجموعه‌ها، روند پیشرفت طرح‌ها، شرایط نگهداری و حفاظت از آثار و کیفیت خدمات ارائه‌شده قرار گرفتند.

بازرسان وزارتخانه همچنین با حضور در بخش‌های مختلف و گفت‌وگو با مدیران، مسئولان و کارکنان واحدهای تابعه، ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود، راهکارهای بهبود فرآیندهای اجرایی و افزایش اثربخشی عملکرد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی و گردشگری، بررسی وضعیت حفاظت، نگهداری و مرمت آثار تاریخی، سنجش کیفیت خدمات در تأسیسات گردشگری، بررسی عملکرد واحدهای تخصصی و شناسایی موانع پیش‌روی اجرای برنامه‌ها از مهم‌ترین محورهای این بازدیدها بود.

هیئت بازرسی وزارت میراث‌فرهنگی در این بازدیدها بر ضرورت ارتقای استانداردهای خدمات‌رسانی، صیانت از ظرفیت‌ها و داشته‌های تاریخی و فرهنگی، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پیگیری مؤثر مسائل و چالش‌های شناسایی‌شده تأکید کرد.

استان خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های شاخص زیارتی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری و میزبانی سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر، از جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری کشور برخوردار است؛ از این‌رو، نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های تابعه و ارزیابی میدانی روند اجرای برنامه‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، حفظ سرمایه‌های فرهنگی و توسعه متوازن گردشگری این استان دارد.

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