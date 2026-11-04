به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالمجید عربی با اشاره به روند حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های تولید، حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی، توسعه مشاغل خرد و خانگی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، تاکنون ۳۰۰ طرح در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی استان در چارچوب تسهیلات تبصره ۱۵ ماده ۹۵ ثبت و برای بهره‌مندی از حمایت‌های مالی معرفی شده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود: مجموع ارزش تسهیلات درخواستی این طرح‌ها بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان، معادل یک هزار میلیارد ریال است که می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی هنرمندان صنایع‌دستی استان داشته باشد.

عربی با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و هویتی استان تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی، در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد محلی، توسعه کارآفرینی و افزایش سهم محصولات بومی در بازارهای داخلی و خارجی نقش مؤثری دارد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در استان یزد و ظرفیت ارزشمند هنرمندان در شهرها و روستاهای مختلف، بهره‌گیری از منابع حمایتی و تسهیلات بانکی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت کارگاه‌های تولیدی، افزایش توان اقتصادی هنرمندان و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان در عرصه ملی و بین‌المللی باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، زمینه پرداخت سریع تسهیلات به طرح‌های واجد شرایط فراهم شود و این حمایت‌ها به افزایش تولید، تثبیت اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان منجر شود.

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