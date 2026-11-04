واریز تسهیلات ۲۰ میلیونی اربعین به حساب بازنشستگان کشوری

به گزارش میراث آریا، در راستای حمایت از بازنشستگان کشوری و تسهیل مشارکت آنان در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، تسهیلات ۲۰ میلیون تومان به حساب افراد واجد شرایط واریز شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از بازنشستگان و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های سفر زیارتی اربعین، به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای ۱۱ هزار و ۱۲۹ نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، بازپرداخت تسهیلات مذکور در قالب اقساط ۱۲ ماهه و کارمزد ۵ درصد خواهد بود.

ثبت‌نام اینترنتی این تسهیلات در مردادماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد.

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