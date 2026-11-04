۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵

واریز تسهیلات ۲۰ میلیونی اربعین به حساب بازنشستگان کشوری

واریز تسهیلات ۲۰ میلیونی اربعین به حساب بازنشستگان کشوری

تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی ویژه اربعین، روز گذشته به حساب ۱۱ هزار و ۱۲۹ نفر از بازنشستگان کشوری مشمول واریز شد.

به گزارش میراث آریا، در راستای حمایت از بازنشستگان کشوری و تسهیل مشارکت آنان در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، تسهیلات ۲۰ میلیون تومان به حساب افراد واجد شرایط واریز شده است. 

این تسهیلات با هدف حمایت از بازنشستگان و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های سفر زیارتی اربعین، به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای ۱۱ هزار و ۱۲۹ نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری پرداخت شده است. 

بر اساس این گزارش، بازپرداخت تسهیلات مذکور در قالب اقساط ۱۲ ماهه و کارمزد ۵ درصد خواهد بود. 

ثبت‌نام اینترنتی این تسهیلات در مردادماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081300968
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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