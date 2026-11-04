به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی نیکرو رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه و معرفی محصولات بومی و دست‌ساز برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پاکدشت افزود: در این نمایشگاه هنرمندان در رشته‌های بافته‌های داری، معرق چوب، سفال و سرامیک، سبدبافی، چرم‌دوزی سنتی، چاپ باتیک و دوخت‌های سنتی حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

او با اشاره به اهمیت تعامل میان مراکز علمی و فعالان حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: همکاری با دانشگاه پیام نور پاکدشت فرصتی ارزشمند برای پیوند ظرفیت‌های دانشگاهی با هنرهای سنتی، معرفی قابلیت‌های هنرمندان و آشنایی بیشتر دانشجویان و عموم مردم با میراث هنری و فرهنگی کشور است.

نیکرو در پایان از علاقه‌مندان، دانشجویان و شهروندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با هنرهای اصیل ایرانی، از تولیدات و آثار هنرمندان صنایع‌دستی حمایت کنند.

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