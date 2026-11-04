به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تاریخ شفاهی، فراتر از ثبت خاطرات و روایت‌های فردی، رویکردی علمی برای گردآوری، مستندسازی، تحلیل و انتقال تجربه‌های زیسته، دانش‌های بومی، حافظه جمعی و سرمایه فرهنگی جوامع است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: تاریخ شفاهی، رویکردی است که می‌تواند در نظام حکمرانی فرهنگی کشور، به‌ویژه در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در پهنه تاریخی و تمدنی سیستان و بلوچستان، به ابزاری راهبردی برای حفاظت از هویت، تقویت پژوهش‌های میراثی، توسعه گردشگری هویت‌محور و پاسداشت دانش و مهارت‌های بومی تبدیل شود.

او ادامه داد: در جهان معاصر، حفاظت از میراث فرهنگی صرفاً به نگهداری بناهای تاریخی، سامان‌دهی محوطه‌های باستانی، ثبت آثار یا حفاظت از اشیای موزه‌ای محدود نمی‌شود. بخش مهمی از میراث جوامع در حافظه انسان‌هایی نهفته است که حامل تجربه‌ها، روایت‌ها، مهارت‌ها، آیین‌ها و دانشی هستند که در بسیاری از موارد، انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد به‌صورت مکتوب انجام نشده است. این بخش از حافظه تاریخی، اگر به‌موقع شناسایی و مستند نشود، ممکن است با درگذشت حاملان آن یا دگرگونی شیوه‌های زندگی، برای همیشه از دسترس پژوهشگران و نسل‌های آینده خارج شود.

به گفته طهرانی‌مقدم، در این چارچوب، تاریخ شفاهی به‌عنوان یکی از روش‌های پژوهش تاریخی و مردم‌نگارانه، امکان دسترسی نظام‌مند به تجربه‌های زیسته افراد، روایت‌های محلی، خاطرات جمعی و دانش‌های کمتر ثبت‌شده را فراهم می‌کند. اهمیت این روش در آن است که تاریخ را از انحصار اسناد رسمی و مکتوب فراتر می‌برد و با بهره‌گیری از روایت انسان‌ها، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی رویدادها را آشکار می‌سازد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان موجود استان در حوزه تاریخ شفاهی بر پیگیری جدی مصوبات این دبیرخانه و همچنین تهیه و تدوین کتابچه جامع مفاخر استان به منظور شناسایی، اولویت بندی و مستندسازی تاکید کرد و افزود: تاریخ شفاهی صرفاً گردآوری خاطرات یا ضبط گفت‌وگو با افراد شناخته‌شده و حتی گمنام نیست؛ بلکه فرایندی علمی است که از طراحی پژوهش و شناسایی راویان آغاز می‌شود، با مصاحبه هدفمند، ثبت دقیق اطلاعات، پیاده‌سازی و تحلیل روایت‌ها ادامه می‌یابد و در نهایت، از طریق ارزیابی اعتبار داده‌ها، تطبیق با اسناد و منابع موجود، حفاظت از فایل‌های اصلی و فراهم‌کردن دسترسی ضابطه‌مند به نتایج، به یک منبع قابل استناد تبدیل می‌شود.

در پایان این جلسه رضا کیخواه آریا به عنوان مسئول دبیرخانه تاریخ شفاهی استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

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