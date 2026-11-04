۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷

سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران تأکید کرد:

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مازندران

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مازندران

سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌گذاری گردشگری استان و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری مازندران، نیازمند برنامه‌ریزی مشترک، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن باستانی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در نشست با صادقی مدیرکل گردشگری استانداری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری استان باید از نگاه صرفاً اداری فاصله بگیرد و با رویکردی اقتصادی، اجرایی و سرمایه‌محور دنبال شود تا ظرفیت‌های بالقوه استان به پروژه‌های عملیاتی و درآمدزا تبدیل شود.

سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: شناسایی و ساماندهی املاک و دارایی‌های دولتی و ظرفیت‌های نیمه‌فعال، می‌تواند زمینه مناسبی برای احیا، بهره‌برداری اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کند.

او در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گردشگری و سرمایه‌گذاری، تهیه فهرست پروژه‌های اولویت‌دار استان و تدوین برنامه اجرایی ۱۰۰ روزه را به‌عنوان سه خروجی اصلی این نشست مطرح کرد.

باستانی خاطرنشان کرد: هدف ما باید عبور از نگاه صرفاً اداری به گردشگری و حرکت به سمت مدیریت اقتصادی دارایی‌ها، جذب سرمایه‌گذار و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به پروژه‌های اجرایی و درآمدزا باشد؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه شرکت توسعه مازندران را به‌عنوان بازوی عملیاتی توسعه گردشگری استان تقویت کند.

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کد خبر 1405081300974
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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