به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن باستانی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در نشست با صادقی مدیرکل گردشگری استانداری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری استان باید از نگاه صرفاً اداری فاصله بگیرد و با رویکردی اقتصادی، اجرایی و سرمایه‌محور دنبال شود تا ظرفیت‌های بالقوه استان به پروژه‌های عملیاتی و درآمدزا تبدیل شود.

سرپرست شرکت توسعه گردشگری مازندران شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های دارای قابلیت سرمایه‌گذاری را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: شناسایی و ساماندهی املاک و دارایی‌های دولتی و ظرفیت‌های نیمه‌فعال، می‌تواند زمینه مناسبی برای احیا، بهره‌برداری اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کند.

او در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک گردشگری و سرمایه‌گذاری، تهیه فهرست پروژه‌های اولویت‌دار استان و تدوین برنامه اجرایی ۱۰۰ روزه را به‌عنوان سه خروجی اصلی این نشست مطرح کرد.

باستانی خاطرنشان کرد: هدف ما باید عبور از نگاه صرفاً اداری به گردشگری و حرکت به سمت مدیریت اقتصادی دارایی‌ها، جذب سرمایه‌گذار و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به پروژه‌های اجرایی و درآمدزا باشد؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه شرکت توسعه مازندران را به‌عنوان بازوی عملیاتی توسعه گردشگری استان تقویت کند.

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