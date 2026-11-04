به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵در مراسم معارفه مدیر جدید موزه هفت‌تنان، گفت: تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶، تمامی سیستم‌های ورودی و خروجی این مجموعه به صورت کاملاً دیجیتال و هوشمند (بلیت الکترونیک و فناوری‌های نوین) تجهیز شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس، بر لزوم ایجاد یک کریدور گردشگری تأکید کرد و گفت: طبق این طرح، مسیری پیوسته از پارکینگ آغاز شده و موزه‌داران و گردشگران را به ترتیب از موزه هفت‌تنان، ضرابخانه، چهل مقام و بقعه شاه‌شجاع عبور می‌دهد تا تجربه‌ای لذت‌بخش و به‌یادماندنی برای بازدیدکنندگان خلق شود. مریدی همچنین از مدیر جدید خواست تا با تعامل با گروه‌های گردشگری و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، این مجموعه را به مرکزی برای برگزاری همایش‌ها و گرد هم‌آمدن موزه‌داران تبدیل کند.

مریدی در بخشی از سخنان خود با انتقاد شدید از رویکردهای گذشته که برخی موزه‌ها را به جایگاهی برای دور کردن مدیران منزوی یا ناسازگار تبدیل کرده بودند، تأکید کرد: مجموعه‌هایی نظیر هفت‌تنان، حافظیه، سعدیه و زندیه، «قطعه‌ای از بهشت» هستند و تنها کسانی باید مدیریت آن‌ها را بر عهده بگیرند که عاشق این آثار باشند. وی خاطرنشان کرد: هر کسی در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کند، باید با عشق و اشتیاق به این میراث بنگرد و هرگونه نگاه تبعیض‌آمیز به این جایگاه‌ها مردود است.

مدیر موزه هفت تنان نیز در سخنانی، بر لزوم تلاش جمعی برای بازگرداندن موزه به جایگاه شایسته و درخور خود تأکید کرد.

مریم اسدی نیا با اشاره به ضرورت وجود برنامه‌های بلندمدت و ساختارمند، خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، به حمایت‌های گسترده مدیرکل و همکاری نزدیک با تمامی بخش‌ها، به‌ویژه همکاری با نیروهای انتظامی و نهادهای همکار، نیاز مبرم خواهد داشت

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