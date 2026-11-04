به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی نجفی رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بافت در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد گلیم چهل‌ماشوله بیدکردوئیه گفت: قدمت این نوع دستبافته به دوره صفویه و ورود ایل افشار به این منطقه بازمی‌گردد و در گذر زمان، با تکیه بر ذوق، مهارت و تجربه نسل‌های متوالی بافندگان، به یکی از جلوه‌های شاخص هنرهای سنتی و هویت فرهنگی منطقه تبدیل شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی بافت با بیان اینکه نقوش متنوع و اصیل، از مهم‌ترین ویژگی‌های گلیم چهل‌ماشوله به شمار می‌رود، افزود: چهارگل، چهارفصلو، ترمئو، چوگونو، خارا، کله‌قوچی، سم‌قاطرو و گنبه‌ای از جمله نقوش رایج در این دستبافته هستند که هر یک بازتابی از ذوق هنری و پیوند عمیق بافندگان با فرهنگ و زیست‌بوم منطقه است.

او با تاکید بر ضرورت صیانت از این هنر بومی اظهار کرد: ثبت ملی روستای بیدکردوئیه به‌عنوان روستای ملی گلیم چهل‌ماشوله، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه، پاسداشت دانش سنتی بافندگان و تقویت جایگاه این دستبافته در بازارهای صنایع‌دستی فراهم کرده است.

نجفی همچنین بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های تولیدی و مهارتی این روستا و ضرورت بهره‌گیری از توان هنرمندان محلی برای استمرار و رونق این هنر تاکید کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود گلیم‌بافی در روستای بیدکردوئیه و زمینه‌های حمایت از هنرمندان و بافندگان، برگزاری دوره‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها با موضوع معرفی گلیم چهل‌ماشوله و روستای ملی بیدکردوئیه، توسعه تولید و معرفی گلیم چهل‌ماشوله مورد بررسی قرار گرفت.

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