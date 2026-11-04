به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمود آذری روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه کمیته تسهیلات ماده ۹۵ با حضور معاونین گردشگری و صنایع‌دستی اداره کل و همچنین نمایندگانی از اداره کل اقتصاد و دارایی، کارتعاون و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان و نمایندگان بانک های ملی، تجارت، گردشگری، سپه و ملت در محل سالن کنفرانس شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: جلسه کمیته تسهیلات ماده ۹۵ که در خصوص بررسی و رفع مشکلات طرح های معرفی شده از محل اعتبارات ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است.

او گفت: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه تسهیلات اداره کل، مقرر شد بانک‌های عامل نسبت به تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات مذکور همکاری لازم را به عمل آورده و همچنین طرح‌های گردشگری کارفرمایی بالاتر از ۲۰ میلیارد ریال در جلسه آینده کمیته تسهیلات استانداری مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شوند.

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