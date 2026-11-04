به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: سیزدهم آبان یکی از روزهای ماندگار در تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که سه رویداد مهم تاریخی، یعنی تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، در حافظه تاریخی ملت ایران به ثبت رسیده و هر یک به شکلی بیانگر مبارزه با سلطه‌طلبی و دفاع از استقلال کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: این روز فرصتی برای بازخوانی چرایی مبارزات ملت ایران و تبیین ارزش‌هایی است که در طول تاریخ، پشتوانه ایستادگی مردم در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی بوده است. استقلال، عزت ملی و حق تعیین سرنوشت از جمله مفاهیمی هستند که در بطن این مناسبت تاریخی قرار دارند.

او بیان کرد: تجربه تاریخی کشور نشان داده است که ملت ایران در برابر دخالت بیگانگان و تلاش برای تحمیل اراده خارجی بر سرنوشت خود واکنش نشان داده و همواره بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی تأکید داشته است. حضور مردم در مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان نیز فرصتی برای بازتاب این نگاه تاریخی و انتقال آن به نسل‌های بعدی است.

این مسئول با بیان اینکه شناخت تاریخ، یکی از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از هویت ملی است، گفت: نمی‌توان از استقلال و هویت یک ملت سخن گفت، اما نسبت به تاریخ و پیشینه فرهنگی آن بی‌تفاوت بود. تاریخ هر سرزمین، روایت شکل‌گیری هویت جمعی و تجربه‌های مشترک مردمی است که در فراز و نشیب‌های مختلف برای حفظ موجودیت، فرهنگ و استقلال خود تلاش کرده‌اند.

او تصریح کرد: ایران از پیشینه تمدنی و فرهنگی کم‌نظیری برخوردار است و این پشتوانه تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت هویت ملی محسوب می‌شود. حفاظت از آثار تاریخی، پاسداشت میراث ناملموس، معرفی مفاخر و بزرگان و انتقال سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی به نسل جوان مسئولیتی عمومی در قبال آینده کشور است.

زینالی توضیح داد: یکی از ضرورت‌های امروز جامعه، آشنا کردن نسل جدید با واقعیت‌های تاریخی و فراهم کردن زمینه شناخت عمیق‌تر آنان از تحولات سرنوشت‌ساز کشور است. نباید اجازه دهیم مناسبت‌های تاریخی به مراسمی تکراری و تقویمی تبدیل شوند؛ بلکه باید از این فرصت‌ها برای گفت‌وگو، آگاهی‌بخشی و انتقال تجربه‌های تاریخی استفاده کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: استکبارستیزی زمانی می‌تواند به یک باور ماندگار در جامعه تبدیل شود که نسل جوان با پشتوانه تاریخی و فرهنگی آن آشنا باشد و بداند استقلال و عزت ملی ارزش‌هایی نیستند که به‌سادگی به دست آمده باشند. این آگاهی از مسیر آموزش، فعالیت‌های فرهنگی، معرفی درست تاریخ و تقویت ارتباط نسل جدید با هویت ایرانی و اسلامی امکان‌پذیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان تأکید کرد: حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، فرصتی برای نمایش همبستگی ملی و یادآوری اهمیت استقلال و حفظ عزت کشور است. وظیفه مجموعه‌های فرهنگی نیز این است که با تبیین درست رویدادهای تاریخی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران، در تقویت هویت ملی و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/