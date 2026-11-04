به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین روز هفته مازندران در شرقی‌ترین شهر استان اظهار کرد: این مراسم با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاون صنایع‌دستی و جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان صنایع‌دستی و فعالان حوزه‌های هنرهای سنتی، موسیقی، فرهنگ و ادبیات برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه در این مراسم سخنرانی‌هایی با موضوع اهمیت نام‌گذاری روز مازندران و جایگاه تاریخی و فرهنگی این مناسبت انجام شد و با اشاره به جایگاه این خطه در متون تاریخی، اساطیری و ادبی کشور بیان کرد: مازندران در شاهنامه، متون فرهنگی و تاریخی و روایت‌های تمدنی ایران دارای جایگاه و اعتبار ویژه‌ای است و همین پیشینه ارزشمند، اهمیت پاسداشت هویت و نام‌گذاری روز ملی مازندران را دوچندان می‌کند.

او ادامه داد: هم‌زمان با این مراسم، نمایشگاه صنایع‌دستی و کارگاه‌های آموزشی و تولیدی در رشته‌های مختلف از جمله معرق‌کاری، هنرهای چوبی، سفالگری، گلیچ‌بافی، مولابافی و دیگر مشاغل خانگی برپا شد و حاضران ضمن بازدید از این کارگاه‌ها، با ظرفیت‌های تولیدی هنرمندان آشنا شدند. همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان بومی، خرید محصولات صنایع‌دستی انجام شد.

شعبانی یکی از بخش‌های شاخص این برنامه را رونمایی از اثر ارزشمند یک هنرمند پیشکسوت گلیچ‌بافی شهرستان بهشهر عنوان کرد و گفت: قاسمی، از هنرمندان باسابقه این رشته که دارای نشان ملی در حوزه گلیچ‌بافی است، موفق شد نمونه‌ای از یک دست‌بافته ۱۸۰ ساله بهشهر را با حفظ جنس نخ و الیاف، ظرافت بافت و نمره نخ‌های مورد استفاده، بازآفرینی کند.

معاون صنایع‌دستی مازندران افزود: این اقدام نشان می‌دهد هنرمندان امروز ما از نظر مهارت و توانمندی تولید، ظرفیت احیای آثار ارزشمند گذشتگان را دارند و می‌توانند با حفظ اصالت و کیفیت، این محصولات را دوباره وارد چرخه زندگی و مصرف امروزی کنند.

شعبانی با اشاره به فعالیت‌های این هنرمند در زمینه گلیچ‌بافی اظهار کرد: خانم قاسمی با همراهی حدود ۵۰ هنرمند زیرمجموعه خود در زمینه تولید گلیچ فعالیت دارد و سفارش‌های متعددی نیز دریافت می‌کند که این موضوع نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و حفظ این هنر بومی دارد. بهشهر به عنوان شهر ملی گلیچ به ثبت رسیده و تقویت زیرساخت‌های این رشته و حمایت از هنرمندان آن از اولویت‌های برنامه‌های صنایع‌دستی شهرستان است.

معاون صنایع‌دستی مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای احیا و راه‌اندازی مجدد دبیرخانه شهر ملی گلیچ خبر داد و گفت: در نشست مشترک با شهرداری و شورای اسلامی شهر بهشهر، موضوع فعال‌سازی دبیرخانه و برگزاری نخستین جلسه آن مورد بررسی قرار گرفت تا با تدوین نقشه راه و تعیین گام‌های اجرایی، زمینه حرکت به سمت ثبت جهانی گلیچ فراهم شود.

او افزود: در این نشست مقرر شد با همکاری فرمانداری، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های لازم برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان این رشته تدوین و اجرایی شود.

شعبانی با اشاره به موضوع واگذاری زمین برای احداث بازارچه صنایع‌دستی در بهشهر گفت: تسریع در روند واگذاری زمینی که از سوی شهرداری برای این منظور در نظر گرفته شده است، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود تا مقدمات احداث بازارچه و توسعه فضای عرضه محصولات هنرمندان فراهم شود.

او به پیشنهاد برگزاری جشنواره منطقه‌ای گلیچ در بهشهر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ثبت ملی بهشهر به عنوان شهر گلیچ، پیشنهاد شد این جشنواره در دی‌ماه و هم‌زمان با سالگرد ثبت ملی شهر برگزار شود و از هنرمندان گلیچ‌باف استان‌های مازندران، سمنان، گیلان و گلستان دعوت به عمل آید.

شعبانی خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند در قالب همایش، مسابقه و کارگاه‌های تخصصی برگزار شود تا هنرمندان ضمن معرفی توانمندی‌ها و تکنیک‌های بومی خود، تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند و زمینه معرفی گسترده‌تر این هنر ارزشمند و تقویت جایگاه بهشهر به عنوان شهر ملی گلیچ فراهم شود.

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