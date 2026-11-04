مازندران؛ سرزمین زندگی از میراث علوی تا بازآفرینی هویت و برند گردشگری

احمد تجری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در یادداشتی نوشت: ۱۴ آبان، روز مازندران، فقط یادآور یک واقعه تاریخی نیست؛ فرصتی برای بازاندیشی درباره هویت سرزمینی است که گذشته تمدنی، باورهای فرهنگی، طبیعت کم‌نظیر و شیوه زیست مردمانش، مجموعه‌ای متمایز از سرمایه‌های تاریخی و اجتماعی را شکل داده‌اند. انتخاب این روز با یادآوری استقرار حکومت علویان در طبرستان، ما را به مقطعی مهم در تاریخ ایران بازمی‌گرداند؛ مقطعی که در شکل‌گیری و گسترش هویت شیعی این سرزمین نقشی اثرگذار داشت و در حافظه تاریخی، مازندران را با عنوان «دیار علویان» پیوند داد.

اما پرسش امروز آن است که چگونه می‌توان این میراث را از قلمرو یادآوری تاریخی فراتر برد و به نیرویی برای شناخت بهتر مازندران، تقویت هویت فرهنگی، توسعه اقتصادی و ساختن آینده گردشگری آن تبدیل کرد؟

پاسخ به این پرسش، مستلزم تغییر در نگاه ما به گردشگری است؛ تغییری از معرفی پراکنده جاذبه‌ها به تعریف هویت مقصد، از تبلیغات مقطعی به برندسازی راهبردی و از شمارش گردشگران به خلق ارزش پایدار برای مقصد و جامعه میزبان.

مسئله مازندران کمبود جاذبه نیست؛ فقدان یک روایت یکپارچه از تمایز مقصد است

مازندران از معدود استان‌هایی است که تنوع جغرافیایی و طبیعی آن با گستردگی میراث تاریخی، فرهنگ بومی، آیین‌های محلی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی درآمیخته است. دریا، جنگل، کوهستان، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، روستاهای تاریخی، خوراک‌های بومی، صنایع‌دستی، کشاورزی، ورزش، گردشگری سلامت و سنت‌های ریشه‌دار اجتماعی، هرکدام بخشی از توان رقابتی این استان را تشکیل می‌دهند.

بااین‌حال، تعدد جاذبه‌ها الزاماً به معنای برخورداری از یک برند قدرتمند نیست. مقصدی که مجموعه‌ای از قابلیت‌های متنوع دارد، اما نمی‌تواند میان آن‌ها ارتباطی معنادار برقرار کند، ممکن است در معرفی هر جاذبه موفق باشد، ولی در ساختن تصویری متمایز و ماندگار از کلیت خود با دشواری مواجه شود.

برند گردشگری دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. برند، فهرست جاذبه‌ها یا نشانی گرافیکی یک مقصد نیست؛ بلکه پاسخی روشن به این پرسش است که چرا گردشگر باید این مقصد را انتخاب کند، چه تجربه‌ای در آن به دست آورد و چه تصویری از آن در ذهنش باقی بماند.

مازندران برای عبور از معرفی‌های تکراری دریا و جنگل، به روایتی نیاز دارد که طبیعت را از فرهنگ، میراث را از زندگی روزمره و تجربه گردشگر را از هویت جامعه میزبان جدا نکند.

هویت علوی؛ از حافظه تاریخی تا سرمایه فرهنگی مقصد

هویت علوی مازندران را نباید صرفاً موضوعی برای مناسبت‌های تقویمی یا معرفی محدود بناهای تاریخی و مذهبی دانست. این هویت، بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی سرزمینی است که در گذر زمان، لایه‌های متنوعی از باورها، آیین‌ها، سنت‌ها و روابط اجتماعی در آن شکل گرفته‌اند.

البته روایت تاریخی مازندران به یک دوره یا یک مؤلفه اعتقادی محدود نمی‌شود؛ این سرزمین پیشینه‌ای چندلایه دارد و شناخت دقیق آن مستلزم توجه به تحولات تاریخی، تنوع فرهنگی و میراث برجای‌مانده از دوره‌های مختلف است. ارزش هویت علوی نیز در همین بستر تاریخی معنا پیدا می‌کند؛ به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم و متمایزکننده هویت استان، نه جایگزینی برای سایر ابعاد آن.

از منظر گردشگری، چنین میراثی زمانی به سرمایه‌ای فعال تبدیل می‌شود که امکان شناخت، تجربه و تفسیر آن برای مخاطب فراهم شود. مستندسازی تاریخ محلی، معرفی علمی مکان‌ها و آثار مرتبط، ثبت روایت‌های شفاهی، شناسایی آیین‌های اصیل و طراحی مسیرهای گردشگری میراثی می‌تواند پیوند میان حافظه تاریخی و تجربه معاصر سفر را تقویت کند.

در این رویکرد، گردشگر صرفاً بازدیدکننده یک اثر نیست؛ او با روایت یک سرزمین، پیشینه شکل‌گیری هویت آن و چگونگی استمرار میراث در زندگی امروز مردم آشنا می‌شود.

البته این فرایند باید بر مستندات معتبر تاریخی، احترام به باورهای جامعه میزبان و حفاظت از اصالت میراث استوار باشد. هدف، تجاری‌سازی باورها نیست؛ بلکه فراهم‌کردن زمینه شناخت عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مسئولانه در پیرامون میراث است.

«مازندران؛ سرزمین زندگی»؛ پیشنهادی برای عبور از برند جاذبه‌محور

با چنین برداشتی از هویت مقصد، عنوان پیشنهادی «مازندران؛ سرزمین زندگی» می‌تواند ظرفیت تبدیل‌شدن به یک برند مادر برای گردشگری استان را داشته باشد.

مزیت این عنوان در آن است که مازندران را به یک جاذبه، یک فصل، یک نوع سفر یا حتی یک مؤلفه فرهنگی محدود نمی‌کند. «زندگی» مفهومی فراگیر است که می‌تواند طبیعت، تاریخ، معنویت، فرهنگ، روابط اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی را در یک چارچوب مشترک قرار دهد.

در این روایت، جنگل فقط منظره‌ای برای تماشا نیست؛ بستر شکل‌گیری شیوه‌های زیست و تجربه‌های طبیعت‌محور است. روستا فقط مکانی برای اقامت نیست؛ عرصه آشنایی با دانش بومی، کشاورزی، خوراک، صنایع‌دستی و فرهنگ محلی است. میراث تاریخی نیز فقط یک اثر متعلق به گذشته نیست؛ بخشی از داستانی است که هویت امروز جامعه را توضیح می‌دهد.

در این میان، میراث علوی و عنوان تاریخی «دیار علویان» می‌تواند یکی از روایت‌های برجسته و متمایزکننده برند باشد؛ روایتی که در کنار طبیعت، فرهنگ، آیین‌ها و زندگی مردم، به هویت گردشگری مازندران عمق می‌بخشد.

بنابراین، «سرزمین زندگی» قرار نیست همه ظرفیت‌های استان را یکسان یا هم‌شکل جلوه دهد؛ بلکه باید امکان دهد هر شهرستان، روستا و محصول گردشگری، ویژگی منحصربه‌فرد خود را در چارچوب هویتی مشترک معرفی کند.

از هویت به اقتصاد؛ برند چگونه ارزش خلق می‌کند؟

ارزش واقعی برند مقصد زمانی آشکار می‌شود که بتواند میان هویت فرهنگی، تجربه گردشگر و منافع اقتصادی جامعه محلی ارتباط برقرار کند.

برای نمونه، معرفی مستند میراث تاریخی و فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری مسیرهای تخصصی گردشگری، فعالیت راهنمایان آموزش‌دیده، توسعه اقامتگاه‌های بومی، تولید محصولات فرهنگی و رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند. پیوند این تجربه‌ها با خوراک بومی، صنایع‌دستی، کشاورزی و آیین‌های محلی نیز زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش گسترده‌تری را فراهم می‌آورد.

در این الگو، گردشگر تنها برای استفاده از یک خدمت یا بازدید از یک جاذبه هزینه نمی‌کند؛ بلکه مجموعه‌ای از تجربه‌ها و محصولات محلی را انتخاب می‌کند. در نتیجه، امکان افزایش ماندگاری سفر، توزیع منافع در میان کسب‌وکارهای کوچک و گسترش فرصت‌های اشتغال فراهم می‌شود.

این موضوع برای مازندران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ استانی که گردشگری در کنار کشاورزی و صنعت، یکی از ارکان مهم توسعه آن محسوب می‌شود. برندسازی هوشمندانه می‌تواند به تقویت پیوند میان این سه حوزه کمک کند؛ برای مثال، از طریق گردشگری کشاورزی، معرفی محصولات بومی، گردشگری خوراک، صنایع‌دستی و تجربه‌های فرهنگی روستاها.

بااین‌حال، نباید میان افزایش شهرت مقصد و تحقق توسعه پایدار آن رابطه‌ای خودکار فرض کرد. اگر منافع اقتصادی گردشگری به جامعه محلی نرسد، فشار بر محیط‌زیست افزایش یابد یا اصالت فرهنگی به حاشیه رانده شود، حتی یک برند موفق نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه مطلوب باشد.

ازاین‌رو، معیار موفقیت برند مازندران نباید صرفاً افزایش شمار مسافران باشد؛ بلکه باید کیفیت تجربه، میزان ماندگاری، سهم کسب‌وکارهای محلی از درآمد گردشگری، توزیع جغرافیایی منافع، حفاظت از میراث و رضایت جامعه میزبان را نیز در بر گیرد.

مهمان‌نوازی؛ از ویژگی فرهنگی تا تعهد حرفه‌ای مقصد

یکی از سرمایه‌های مهم مازندران، فرهنگ مهمان‌نوازی و جایگاه مهمان در سنت‌های اجتماعی مردم است. اما برای تبدیل این ویژگی فرهنگی به مزیت رقابتی، لازم است میان مهمان‌نوازی به‌عنوان یک ارزش اجتماعی و میزبانی به‌عنوان یک نظام حرفه‌ای خدمات ارتباط برقرار شود.

مهمان‌نوازی زمانی به مؤلفه‌ای پایدار از برند تبدیل می‌شود که گردشگر علاوه بر برخورد صمیمانه مردم، با خدمات قابل‌اعتماد، محیط پاکیزه، اطلاعات دقیق، دسترسی مناسب، احترام به حقوق مسافر و کیفیت متناسب با وعده مقصد مواجه شود.

از سوی دیگر، مردم محلی نباید هزینه‌های گردشگری را تحمل کنند، بی‌آنکه از منافع آن بهره‌مند شوند. حفظ آرامش سکونتگاه‌ها، رعایت ظرفیت محیطی، صیانت از منابع طبیعی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مقصد، بخشی از تعهدی است که یک برند مسئولانه باید به آن پایبند باشد.

بنابراین، اگر «سرزمین زندگی» قرار است وعده‌ای معتبر باشد، باید هم برای گردشگر تجربه‌ای مطلوب بسازد و هم کیفیت زندگی جامعه میزبان را پاس بدارد.

هفته مازندران؛ فرصتی برای آغاز یک سیاست ماندگار

۱۴ آبان می‌تواند از یک مناسبت فرهنگی به نقطه آغاز برنامه‌ای راهبردی برای آینده گردشگری استان تبدیل شود. پیشنهاد مشخص آن است که تدوین «سند هویت و برند گردشگری مازندران» با بررسی عنوان پیشنهادی «مازندران؛ سرزمین زندگی» در دستور کار قرار گیرد.

این سند باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: هویت متمایز گردشگری مازندران چیست؟ کدام ارزش‌ها و ویژگی‌ها باید در ذهن مخاطب تداعی شوند؟ جایگاه میراث علوی و دیگر لایه‌های تاریخی و فرهنگی در روایت مقصد چگونه تعریف می‌شود؟ برند مادر چگونه با هویت شهرستان‌ها و روستاها پیوند می‌خورد؟ و چه سازوکارهایی برای تبدیل وعده برند به تجربه واقعی گردشگر و منافع پایدار جامعه محلی لازم است؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پژوهش تاریخی و فرهنگی، شناخت بازارهای هدف، مشارکت فعالان گردشگری و جامعه محلی، ارزیابی برداشت مخاطبان و بررسی قابلیت تمایز برند استوار باشد. همچنین لازم است برای اجرای آن، مسئولیت دستگاه‌ها، نقش بخش خصوصی، شاخص‌های ارزیابی و سازوکار پایش نتایج مشخص شود.

برند مقصد زمانی ماندگار می‌شود که از تغییر سلیقه‌های تبلیغاتی و مدیریت‌های مقطعی فراتر رود و به تعهدی مشترک برای معرفی، حفاظت و توسعه سرمایه‌های استان تبدیل شود.

سخن پایانی

مازندران برای ساختن آینده گردشگری خود، به چیزی فراتر از معرفی جاذبه‌های بیشتر نیاز دارد؛ این استان به روایتی منسجم از هویت خویش نیازمند است؛ روایتی که در آن تاریخ، معنویت، طبیعت، فرهنگ و زندگی مردم، اجزای یک کل معنادار باشند.

«مازندران؛ سرزمین زندگی» می‌تواند پیشنهادی برای چنین روایتی باشد؛ سرزمینی با پیشینه علوی، طبیعتی کم‌نظیر، فرهنگی ریشه‌دار و مردمانی که میراث خود را در شیوه زیستن، آیین‌ها و سنت‌های مهمان‌نوازی حفظ کرده‌اند.

اگر این عنوان با پژوهش، برنامه‌ریزی، مدیریت یکپارچه مقصد و مشارکت جامعه محلی پشتیبانی شود، می‌تواند از یک عبارت تبلیغاتی فراتر رود و به چارچوبی برای بازاریابی گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفاظت از هویت فرهنگی مازندران تبدیل شود.

شاید مهم‌ترین دستاورد هفته مازندران نیز همین باشد: پیوندزدن پاسداشت گذشته پرافتخار با تصمیمی آینده‌نگرانه برای سرزمینی که ارزش آن، تنها در آنچه برای دیدن دارد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تاریخی که روایت می‌کند، فرهنگی که زنده نگه می‌دارد و کیفیت زندگی‌ای که می‌تواند برای مردم و مهمانان خود فراهم آورد، معنا پیدا می‌کند.

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