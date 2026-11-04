بازسازی میناب، میثاق ملی دولت با شهدای مدرسه شجره طیبه است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه حضور در گلزار شهدای میناب و ادای احترام به مقام ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه این واقعه در حافظه تاریخی و وجدان جمعی ایرانیان اظهار کرد: امروز برای ادای احترام، تعظیم و تکریم شهدایی به میناب آمده‌ایم که خون مظلومانه آنان، به نقطه‌ای برای شکل‌گیری و تقویت وحدت و وفاق ملی در ایران تبدیل شده است. میناب به نمادی از پیوند عاطفی و مسئولیت مشترک همه ایرانیان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه خون شهدای میناب مسئولیتی فراتر از وظایف اداری و سازمانی بر دوش مجموعه دولت قرار داده است، افزود: باور دارم اگر پس از جنگ، نوعی تحول معرفتی و بازاندیشی در جامعه ایرانی شکل بگیرد، بی‌تردید بخشی از آن مرهون خون شهدای این جنگ خواهد بود، کودکانی که مظلومیت آنان، وجدان عمومی را متوجه حقیقت این جنایت کرد و نام میناب را به یکی از نمادهای مقاومت و مظلومیت ایران تبدیل ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل ستاد ملی شهدای میناب تصریح کرد: به دستور رئیس‌جمهوری، ستادی با عضویت ۲۲ دستگاه اجرایی کشور تشکیل شده و مسئولیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌ها در آن تقسیم شده است. این ستاد با هدف پشتیبانی از برنامه‌های بازسازی، بهسازی و توسعه میناب فعالیت می‌کند و دولت، با تمام ظرفیت خود، این مسئولیت را دنبال خواهد کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه بازسازی میناب نباید به اقدامات نمادین و مقطعی محدود شود، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، تغییر ملموس شرایط زندگی مردم است. مردم باید آثار این اقدامات را در زندگی روزمره، کیفیت خدمات و معیشت خود احساس کنند. تکریم شهدای میناب ادای دین واقعی به این شهدا، ساختن شهری در شأن آنان و بهبود شرایط زندگی مردمی است که در روزهای دشوار جنگ، ایستادگی و مقاومت کردند.

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع توسعه میناب خاطرنشان کرد: استاندار هرمزگان با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندار و شهردار میناب، برنامه‌ای جامع برای توسعه این شهرستان تهیه کرده‌اند که مبنای اقدام و راهنمای عمل ما خواهد بود. در جلسات شورای اداری و نشست‌های پیش‌بینی‌شده، ابعاد این برنامه بررسی و نهایی می‌شود و سپس با تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، اجرای آن در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

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