به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جمع مدیر و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است که باید از این توانمندی‌ها برای توسعه و پیشبرد برنامه‌ها استفاده کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌ها و جذب اعتبارات در استان افزود: اقدامات انجام‌شده برای اجرای پروژه‌ها، جذب اعتبارات و ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی کردستان به‌خوبی پیش می‌رود و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

او با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان عنوان کرد: مشکلات و مطالبات همکاران بررسی خواهد شد و موضوع معیشت کارکنان نیز از جمله موارد مورد توجه وزارتخانه است.

ندایی درخصوص جابه‌جایی مدیران نیز یادآور شد: سیاست وزارتخانه بر جابه‌جایی مدیران نیست، مگر اینکه مدیری خود تمایل به کناره‌گیری داشته باشد.

او با اشاره به انتصاب سرپرست جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: وزیر میراث‌فرهنگی در صحبت‌های خود عنوان کردند که وطن‌دوست نخستین معاون از بدنه مجموعه است که برای مسئولیت مدیرکلی انتخاب شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تعامل، همدلی و همکاری میان مدیران و کارکنان تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی و توانمندی‌های موجود را در تحقق اهداف و برنامه‌های وزارتخانه در استان مهم دانست.

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