به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمجید عربی گفت: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی از ۱۱ تا ۱۵ آبان ماه در استان کرمانشاه دایر شده است و هنرمندان و صنعتگران برجسته از سراسر کشور آخرین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید عموم و علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد اضافه کرد: استان یزد نیز با اعزام ۳ تن از توانمندترین صنعتگران و هنرمندان خود در این رویداد ملی حضور یافته و ظرفیت‌ها، اصالت و تنوع هنرهای سنتی این خطه کویری را به نمایش گذاشته است.

او با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اظهار کرد: این‌گونه رویدادها فرصتی مغتنم برای معرفی هرچه بهتر محصولات بومی، تبادل تجربیات میان صنعتگران استان‌های مختلف، آشنایی با سلایق بازار دیگر مناطق و تسهیل زمینه بازاریابی و فروش مستقیم آثار فراهم می‌کند.

عربی افزود: هنرمندان اعزامی یزد در این نمایشگاه در رشته‌های شاخص و اصیل استان به ارائه اثر پرداخته و استقبال خوب بازدیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی از غرفه یزد، نشان‌دهنده جایگاه ویژه و محبوبیت دست سازه‌های هنرمندان دارالعباده در سطح کشور است.

معاون صنایع‌دستی استان یزد در پایان با تأکید بر استمرار حمایت از فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی تصریح کرد: توسعه بازار فروش، ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای اصیل ایرانی و ایجاد انگیزه مضاعف برای تولیدکنندگان، از مهم‌ترین اهداف این معاونت در اعزام هنرمندان به رویدادهای ملی است.

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