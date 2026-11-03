به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل، به همراه مسئول امور اداری و مسئول دبیرخانه اداره‌کل، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان قاینات، با کارکنان اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات، ضمن تبریک انتصاب فولادی، حضور مسئولان اداره‌کل در شهرستان را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و نیازهای مجموعه دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه‌ساز پیگیری و رفع بخشی از کمبودها و مشکلات موجود باشد.

در ادامه، کارکنان اداره به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند که از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده می‌توان به ضرورت تأمین و تجهیز اداره به امکانات سخت‌افزاری، ارتقای آموزش و توانمندسازی کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی همکاران اشاره کرد.

همچنین موضوع نحوه تعامل و همکاری با دفتر نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان زیرکوه به‌عنوان یکی از محورهای مهم این نشست مطرح شد و حاضران ضمن بررسی مسائل موجود، راهکارهایی برای مدیریت بهتر شرایط و تقویت هماهنگی‌های اداری ارائه کردند.

در پایان این نشست، موضوعات و دغدغه‌های مطرح‌شده جمع‌بندی شد و بر ضرورت پیگیری مطالبات، رفع موانع موجود و تقویت تعامل و همکاری میان اداره‌کل و اداره شهرستان با هدف بهبود روند ارائه خدمات و ارتقای عملکرد مجموعه تأکید شد.

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