به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمجید عربی با اشاره به اهمیت توسعه بازارهای فروش و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان، توسعه بازارهای فروش و فراهم‌سازی زمینه ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مخاطبان و خریداران است.

معاون صنایع‌دستی یزد افزود: در همین راستا، بازارچه جدید صنایع‌دستی در محل موزه تار و پود یزد برپا می‌شود تا ضمن ایجاد فضایی مناسب برای عرضه و فروش آثار هنرمندان، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با تنوع، ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان فراهم شود.

عربی بابیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رونق اقتصادی این حوزه نیازمند توسعه فضاهای دائمی و مقطعی عرضه محصولات است، تصریح کرد: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت اماکن فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان، بسترهای تازه‌ای برای معرفی و فروش تولیدات صنایع‌دستی ایجاد کنیم و از این طریق سهم این هنر ارزشمند را در اقتصاد فرهنگی و گردشگری یزد افزایش دهیم.

او خاطرنشان کرد: این بازارچه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل موزه تار و پود یزد میزبان شهروندان، علاقه‌مندان و گردشگران خواهد بود.

عربی در پایان با دعوت از مردم و گردشگران برای بازدید از این بازارچه، ابراز امیدواری کرد: استقبال از چنین رویدادهایی بتواند به رونق کسب‌وکار هنرمندان، تقویت زنجیره تولید و فروش و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهر جهانی یزد کمک کند.

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