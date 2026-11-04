به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ حسن برزگر به همراه اعضای هیئت‌رئیسه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، روز سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در دفتر سردار محمود علیپور، جانشین فرمانده انتظامی استان، ضمن تبریک انتصاب، درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی و ورزشی به تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار، گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و همکاری‌های مشترک هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان با فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای ارائه شد.

همچنین ظرفیت‌های ارزشمند این رشته ورزشی در ترویج روحیه جوانمردی، اخلاق‌مداری، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش آن در تقویت هویت فرهنگی و دینی جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت‌رئیسه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان نیز بر ضرورت گسترش تعامل و همکاری با مجموعه انتظامی استان، حمایت از ورزشکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و ترویج فرهنگ پهلوانی تأکید کردند.

سردار محمود علیپور نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی و فعالیت‌های هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، بر اهمیت ترویج ارزش‌های اخلاقی و معنوی ورزش زورخانه‌ای تأکید کرد و نقش این ورزش را در تقویت روحیه پهلوانی، ارتقای آمادگی جسمانی و بهبود عملکرد کارکنان یگان حفاظت و به‌ویژه کارکنان انتظامی در انجام مأموریت‌های محوله حائز اهمیت دانست.

این دیدار با هدف تقویت تعاملات بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجموعه‌های انتظامی و فرهنگی استان، ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان و گسترش فرهنگ جوانمردی و پهلوانی برگزار شد.

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