۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴

تعیین تکلیف ۱۱ پرونده تسهیلات صنایع‌دستی خراسان جنوبی

تعیین تکلیف ۱۱ پرونده تسهیلات صنایع‌دستی خراسان جنوبی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از نهایی شدن ۱۱ پرونده تسهیلاتی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال و قرار داشتن ۱۳۷ طرح دیگر به ارزش ۲۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرحله بررسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی، به همراه کارشناس حوزه تسهیلات صنایع‌دستی، در وبینار تخصصی بررسی چالش‌های پیش‌روی اعطای تسهیلات ماده ۹۵ حضور یافت.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهداف برگزاری این وبینار اظهار کرد: بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اعطای تسهیلات ماده ۹۵، شناسایی مشکلات اجرایی و بررسی روند پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود.

او با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی صنایع‌دستی استان افزود: تاکنون ۱۱ پرونده با مجموع اعتبار ۱۹ میلیارد ریال با موفقیت تعیین تکلیف و نهایی شده و ۱۳۷ طرح دیگر با مجموع اعتبار ۲۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرحله بررسی قرار دارد.

بستانی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده تصریح کرد: پیگیری مستمر پرونده‌های در دست بررسی و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد زمینه برای رونق اقتصادی این حوزه دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081300989
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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