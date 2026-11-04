به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود بستانی، به همراه کارشناس حوزه تسهیلات صنایع‌دستی، در وبینار تخصصی بررسی چالش‌های پیش‌روی اعطای تسهیلات ماده ۹۵ حضور یافت.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهداف برگزاری این وبینار اظهار کرد: بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اعطای تسهیلات ماده ۹۵، شناسایی مشکلات اجرایی و بررسی روند پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود.

او با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی صنایع‌دستی استان افزود: تاکنون ۱۱ پرونده با مجموع اعتبار ۱۹ میلیارد ریال با موفقیت تعیین تکلیف و نهایی شده و ۱۳۷ طرح دیگر با مجموع اعتبار ۲۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرحله بررسی قرار دارد.

بستانی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده تصریح کرد: پیگیری مستمر پرونده‌های در دست بررسی و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد زمینه برای رونق اقتصادی این حوزه دارد.

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