به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی خوسف از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شده و میزبان ۲۵۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور در قالب ۲۰۰ غرفه است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حضور نماینده صنایع‌دستی شهرستان خوسف در این رویداد ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان این شهرستان در حوزه گوهرسنگ، عرضه آثار و تولیدات این رشته و آشنایی علاقه‌مندان با قابلیت‌های هنر گوهرسنگ در خراسان جنوبی فراهم کرده است.

او ادامه داد: شهرستان خوسف با برخورداری از روستای ملی گوهرسنگ خور و ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه تراش و فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از مناطق مستعد کشور در این حوزه به شمار می‌رود. حضور هنرمندان و فعالان این رشته در نمایشگاه‌های ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار فروش، معرفی هنرهای بومی، تبادل تجربه میان هنرمندان و ایجاد فرصت‌های تازه برای رونق اقتصادی صنایع‌دستی باشد.

صالحی، با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در رویدادهای ملی، اظهار کرد: شرکت در نمایشگاه‌های سراسری فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان شهرستان، شناساندن ظرفیت‌های روستای ملی گوهرسنگ خور و گسترش ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حمایت از حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه آثار آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی خوسف و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای فعالان این حوزه کمک کند.

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