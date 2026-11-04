۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

حضور نماینده صنایع‌دستی خوسف در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با محوریت معرفی ظرفیت‌های گوهرسنگ

حضور نماینده صنایع‌دستی خوسف در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با محوریت معرفی ظرفیت‌های گوهرسنگ

رحمت‌الله نوخواه، نماینده حوزه صنایع‌دستی شهرستان خوسف در رشته گوهرسنگ، در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود، حضور یافت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی خوسف از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شده و میزبان ۲۵۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور در قالب ۲۰۰ غرفه است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حضور نماینده صنایع‌دستی شهرستان خوسف در این رویداد ملی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان این شهرستان در حوزه گوهرسنگ، عرضه آثار و تولیدات این رشته و آشنایی علاقه‌مندان با قابلیت‌های هنر گوهرسنگ در خراسان جنوبی فراهم کرده است.

او ادامه داد: شهرستان خوسف با برخورداری از روستای ملی گوهرسنگ خور و ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه تراش و فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از مناطق مستعد کشور در این حوزه به شمار می‌رود. حضور هنرمندان و فعالان این رشته در نمایشگاه‌های ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار فروش، معرفی هنرهای بومی، تبادل تجربه میان هنرمندان و ایجاد فرصت‌های تازه برای رونق اقتصادی صنایع‌دستی باشد.

صالحی، با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در رویدادهای ملی، اظهار کرد: شرکت در نمایشگاه‌های سراسری فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان شهرستان، شناساندن ظرفیت‌های روستای ملی گوهرسنگ خور و گسترش ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: حمایت از حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه آثار آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع‌دستی خوسف و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای فعالان این حوزه کمک کند.

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کد خبر 1405081300990
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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