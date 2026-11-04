حضور اورژانس در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

به گزارش میراث آریا، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: همزمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، اورژانس استان تهران با هدف تأمین سلامت و ارائه خدمات فوری به شرکت‌کنندگان، تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

او افزود: برای پوشش امدادی این مراسم، ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۵ دستگاه خودروی فرماندهی، ۲ فروند بالگرد و یک دستگاه موبایل‌کلینیک در آماده‌باش کامل قرار دارند.

تبریزی ادامه داد: نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران با تمام ظرفیت برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان در حالت آماده‌باش هستند.

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