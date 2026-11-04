به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در جلسه انجمن خیرین میراث‌فرهنگی استان قزوین که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و تعدادی از خیرین حوزه میراث فرهنگی و اعضای انجمن برگزار شد. اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، لازم است در تعریف مفهوم خیرین و شیوه‌های مشارکت و کمک‌رسانی بازنگری کنیم و زمینه حضور افراد و گروه‌های مختلف را در حفاظت از بناهای تاریخی فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی افزود: به‌عنوان نماینده دولت، برای پیشبرد برخی پروژه‌های مرمتی به حمایت و همراهی خیرین نیاز داریم و امیدواریم انجمن بتواند با هدایت هدفمند بودجه‌ها و سرمایه‌های مردمی، زمینه اجرای طرح‌های مؤثر را فراهم کند.

مهدوی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه و تجربه اعضای انجمن ادامه داد: انتظار می‌رود اعضا با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای توسعه مشارکت خیرین و بازتعریف مفهوم و شیوه‌های کمک‌رسانی در حوزه میراث‌فرهنگی، زمینه تدوین پیشنهادهای کارشناسی و ارائه آن به وزارت میراث‌فرهنگی را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، اعضای انجمن خیرین میراث‌فرهنگی نیز پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را درباره تقویت جایگاه انجمن، توسعه فرهنگ نیکوکاری در حوزه میراث‌فرهنگی و شناسایی ظرفیت‌های مشارکت مردمی مطرح کردند.

ترویج فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های این حوزه در برنامه‌های فرهنگی، نشست‌ها و سمینارها و ترغیب افراد به اختصاص بخشی از دارایی و سرمایه خود به حفظ و احیای آثار تاریخی از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت بازنگری در ماهیت و مأموریت انجمن، شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خیرین، تعریف پروژه‌های مشخص و درآمدزا برای تأمین منابع مالی مرمت بناهای تاریخی، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای تقویت فعالیت‌های انجمن و ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و خیرین برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری ایجادشده در استان پس از ثبت جهانی قلعه‌های الموت و کاروانسرای سعدالسلطنه تأکید شد.

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