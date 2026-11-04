۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین:

مفهوم خیرین میراث‌فرهنگی باید متناسب با شرایط اقتصادی بازتعریف شود

مفهوم خیرین میراث‌فرهنگی باید متناسب با شرایط اقتصادی بازتعریف شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت و احیای آثار تاریخی گفت: فعالیت خیرخواهانه در حوزه میراث‌فرهنگی نباید صرفاً به کمک‌های نقدی محدود شود و افرادی که با مرمت بناهای تاریخی، تأمین مصالح، ارائه خدمات تخصصی و هدایت سرمایه‌ها در این مسیر مشارکت می‌کنند نیز از مصادیق خیرین میراث‌فرهنگی هستند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در جلسه انجمن خیرین میراث‌فرهنگی استان قزوین که  با حضور حجت الاسلام و المسلمین مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و تعدادی از خیرین حوزه میراث فرهنگی و اعضای انجمن برگزار شد. اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، لازم است در تعریف مفهوم خیرین و شیوه‌های مشارکت و کمک‌رسانی بازنگری کنیم و زمینه حضور افراد و گروه‌های مختلف را در حفاظت از بناهای تاریخی فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی برای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی افزود: به‌عنوان نماینده دولت، برای پیشبرد برخی پروژه‌های مرمتی به حمایت و همراهی خیرین نیاز داریم و امیدواریم انجمن بتواند با هدایت هدفمند بودجه‌ها و سرمایه‌های مردمی، زمینه اجرای طرح‌های مؤثر را فراهم کند.

مهدوی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه و تجربه اعضای انجمن ادامه داد: انتظار می‌رود اعضا با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود درباره راهکارهای توسعه مشارکت خیرین و بازتعریف مفهوم و شیوه‌های کمک‌رسانی در حوزه میراث‌فرهنگی، زمینه تدوین پیشنهادهای کارشناسی و ارائه آن به وزارت میراث‌فرهنگی را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، اعضای انجمن خیرین میراث‌فرهنگی نیز پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را درباره تقویت جایگاه انجمن، توسعه فرهنگ نیکوکاری در حوزه میراث‌فرهنگی و شناسایی ظرفیت‌های مشارکت مردمی مطرح کردند.

ترویج فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های این حوزه در برنامه‌های فرهنگی، نشست‌ها و سمینارها و ترغیب افراد به اختصاص بخشی از دارایی و سرمایه خود به حفظ و احیای آثار تاریخی از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت بازنگری در ماهیت و مأموریت انجمن، شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خیرین، تعریف پروژه‌های مشخص و درآمدزا برای تأمین منابع مالی مرمت بناهای تاریخی، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای تقویت فعالیت‌های انجمن و ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و خیرین برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری ایجادشده در استان  پس از ثبت جهانی قلعه‌های  الموت و کاروانسرای سعدالسلطنه تأکید شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081300992
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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