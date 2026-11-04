به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی شریعتی‌منش روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مسیر تهیه پرونده ثبت جهانی آسبادها، بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مردم‌شناختی این سازه‌های تاریخی و شناخت نقش آن‌ها در زندگی و معیشت جوامع محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در همین راستا و با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، مطالعات مردم‌شناسی آسبادها با حضور پژوهشگر متخصص این حوزه در شهرستان‌های درمیان و نهبندان انجام شد.

او ادامه داد: این مطالعات با انجام بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با معتمدان محلی و افرادی که در ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آسبادها نقش داشته‌اند، در روستاهای هدف آغاز شد و ابعاد مختلف کارکرد این سازه‌های تاریخی در زندگی مردم مورد بررسی قرار گرفت.

شریعتی‌منش با اشاره به محورهای این پژوهش گفت: گردآوری مستندات درباره چگونگی مبادلات اقتصادی میان مناطق و شهرهای همجوار، نقش آسبادها در چرخه اقتصادی جوامع محلی و میزان آرد شدن گندم و جو در این سازه‌ها از جمله بخش‌های مهم این مطالعات بود.

معاون میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی تصریح کرد: نتایج این پژوهش بار دیگر غنای فرهنگی و تاریخی شرق کشور و به‌ویژه خراسان جنوبی را در حوزه مردم‌شناسی و علوم اجتماعی نمایان می‌کند و نشان می‌دهد آسبادها تنها سازه‌هایی برای آسیاب غلات نبوده‌اند، بلکه در شکل‌گیری مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی نیز نقش مؤثری داشته‌اند.

شریعتی‌منش در پایان بر ضرورت توجه بیشتر دست‌اندرکاران حوزه مردم‌شناسی در سطح استان و کشور به ظرفیت‌های پژوهشی و فرهنگی خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: مستندسازی و معرفی این داشته‌های ارزشمند می‌تواند به شناخت عمیق‌تر پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه و تقویت پشتوانه علمی پرونده ثبت جهانی آسبادها کمک کند.

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