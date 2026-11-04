به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، مهلت ارسال مقالات کامل به دومین همایش ملی نمایشنامه‌پژوهی تا ۱۶ آبان‌ماه تمدید شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، نویسندگانی که چکیده مقالات آن‌ها در این رویداد پذیرفته شده است، فرصت دارند تا تاریخ یادشده، مقاله کامل خود را در دو قالب Word و PDF به نشانی الکترونیکی conference@pptuir.com ارسال کنند. این مهلت تمدید نخواهد شد.

هیات داوران دومین همایش ملی نمایشنامه‌پژوهی، پس از بررسی و داوری ۷۱ چکیده ارسالی به دبیرخانه، ۴۳ عنوان چکیده را برای ارسال مقاله کامل برگزیده‌اند.

مقالات کامل ارسالی نیز مورد داوری قرار خواهند گرفت و در دو بخش «مقالات قابل چاپ» و «مقالات قابل ارائه و چاپ» انتخاب می‌شوند. نتایج نهایی این مرحله تا نیمه آذرماه اعلام خواهد شد.

دومین همایش ملی نمایشنامه‌پژوهی به همت کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر، با همراهی مراکز پژوهشی و دانشگاهی و به دبیری علمی رامتین شهبازی، همزمان با هفته پژوهش در آذرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

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