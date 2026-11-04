به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتی‌ها دارد و برای اولین بار در چند سال اخیر به سمت احیای ژانر اکشن جاده ای‌ در سینمای ایران رفت.



امین انتشاری مسئول جلوه‌های ویژه بصری «اسکورت» بوده است و در این ویدئو صحنه هایی از جلوه های ویژه این فیلم می بینید.



اکران سینمایی «اسکورت» از شهریورماه آغاز شد و این روزها با حدود ۴۸۰ هزار مخاطب فروش آن از ۶۵ میلیارد تومان در گیشه سینمای ایران عبور کرده است.



امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.



«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.



این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ همچنان روی پرده سینماها قرار دارد.

عکس از پویا شاه‌جهانی

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