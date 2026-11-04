۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱

ویدئویی از جلوه‎‌های ویژه «اسکورت» ببینید/ فروش فیلم از ۶۵ میلیارد عبور کرد

ویدئویی از جلوه‎‌های ویژه «اسکورت» ببینید/ فروش فیلم از ۶۵ میلیارد عبور کرد

فروش فیلم «اسکورت» با مخاطب نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از ۶۵ میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری ماجرایی ملتهب درباره شوتی‌ها دارد و برای اولین بار در چند سال اخیر به سمت احیای ژانر اکشن جاده ای‌ در سینمای ایران رفت.

امین انتشاری مسئول جلوه‌های ویژه بصری «اسکورت» بوده است و در این ویدئو صحنه هایی از جلوه های ویژه این فیلم می بینید.

اکران سینمایی «اسکورت» از شهریورماه آغاز شد و این روزها با حدود ۴۸۰ هزار مخاطب فروش آن از ۶۵ میلیارد تومان در گیشه سینمای ایران عبور کرده است.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و با هنرمندی رضا کیانیان از بازیگران «اسکورت» هستند.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ همچنان روی پرده سینماها قرار دارد.

عکس از پویا شاه‌جهانی

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کد خبر 1405081300996
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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