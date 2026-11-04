مهلت ارسال اثر برای حضور در بخش «از قاب تا روایت» تمدید شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به دلیل استقبال از بخش «از قاب تا روایت» علاقه‌مندان برای حضور در این بخش با وجود پایان مهلت ثبت نام و ارسال اثر در دهم آبان ماه تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت نام و ارسال عکس‌ دارند.

ثبت نام و ارسال عکس از طریق سامانه جشنواره به نشانی panel.irandocfest.ir انجام می شود.

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در بیستمین دوره برگزاری، میزبان دومین رقابت عکس محور پیرامون «نگاه مستند» عکاسان است، بخشی ویژه در سینماحقیقت که آرمانش کشف لایه‌های عمیق پیوند مستعد میان نگاه عکاسانه و روایت‌سازی مستند است.

این بخش از عکاسان مستند، سینماگران و مستندسازان و فعالان حوزه مستندنگاری دعوت می‌کند تا با عکس‌های مرتبط، متمرکز و هدفمند (Sequence) آثاری را ارائه کنند که فراتر از نمایش مستند، از ظرفیت روایی و قابلیت روایتگری برخوردارند.

تمرکز برگزارکننده در این بخش بر تعداد عکس‌هایی است که تجربه عکاس را به ابزاری برای اندیشیدن و روایتگری در سینمای مستند تبدیل می‌کنند و امکان گفت‌وگوی تازه‌ای میان دو جهان مستقل «عکاسی و سینما» می‌گشایند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. مهدی سرودی دبیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت» است.

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