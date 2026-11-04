به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا یوسفی امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: در این برنامه که با هدف پیوند نسل جوان با مفاهیم حماسی و ملی برگزار شد، دانش‌آموزان منطقه توس با بازخوانی ابیات حماسی فردوسی، بار دیگر پیوند میان فرهنگ ایران و آرمان‌های والای وطن را به نمایش گذاشتند.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی افزود: دانش‌آموزان حاضر در این مراسم با قرائت اشعار حماسی شاهنامه، ضمن گرامیداشت مقام دانش‌آموز، یاد و خاطره شهدای میناب را نیز زنده نگه داشتند و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کردند.

یوسفی ادامه داد: اجرای ورزش باستانی، اجرای سرود همگانی و اجرای هنر نقالی توسط دانش‌آموزان منطقه توس از دیگر بخش‌های این برنامه فرهنگی بود که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی تصریح کرد: آرامگاه فردوسی همواره به عنوان کانون فرهنگی و ادبی منطقه توس، میزبان برنامه‌های دانش‌آموزی است و مدیریت مجموعه آمادگی کامل برای همکاری با مدارس و نهادهای فرهنگی برای برگزاری چنین رویدادهایی را دارد.

در این برنامه، دانش‌آموزان مدارس منطقه توس شامل مدرسه مقداد، مدرسه صالحه و قدسیه، مدرسه عصارزاده، مدرسه شهید بیداری و مدرسه فردوسی و برخی مدارس دیگر مشهد حضور داشتند و در مجموع حدود هزار دانش‌آموز از این مجموعه فرهنگی تاریخی بازدید کردند.

مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی در شهر توس، در فاصله ۲۵ کیلومتری مشهد واقع شده و علاوه بر آرامگاه حکیم توس، آرامگاه‌های مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شجریان را نیز در خود جای داده است.

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