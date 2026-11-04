انجمن دوستداران میراث فرهنگی در ۷ روستای دهستان پل خاتون شهرستان سرخس تشکیل شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شعبان‌پور امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه برنامه تشکیل انجمن‌های دوستداران میراث فرهنگی، انجمن ۷ روستای دهستان پل خاتون بخش مرزداران با حضور سرپرست بخشداری مرزداران، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، روسا و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاها، روسای پایگاه‌های بسیج و جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و معتمدین روستاها تشکیل شد و نخستین جلسه آن برگزار شد.

انجمن‌های میراث فرهنگی؛ کانون مدیریت و حمایت

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس ادامه داد: مطابق دستور مساعد سرپرست بخشداری مرزداران، دهیاران موظف شدند پیرامون آثار تاریخی داخل روستاها، با هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نسبت به میخ‌کوبی و تهیه و نصب تابلوی معرفی بناها اقدام کنند.

حمایت از هنرمندان؛ از روستا تا بازار

شعبان‌پور افزود: از برنامه‌های در دست اقدام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، تسهیل در صدور مجوز و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به هنرمندان صنایع دستی برای راه‌اندازی کارگاه صنایع دستی با اولویت «هر روستا یک کارگاه صنایع دستی» است که در این زمینه، در روستاهای یادشده تعهد راه‌اندازی یک کارگاه صنایع دستی به دهیاری‌ها و هنرمندان صنایع دستی داده شد.

هماهنگی مسئولان برای شکوفایی هنر

شعبان پور تصریح کرد: امکان حضور هنرمندان فعال صنایع‌دستی در مرکز صنایع دستی شهرستان و نمایشگاه‌های فصلی در سطح شهرستان و استان توسط میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهم شده و برندسازی و فروش آنلاین نیز از توصیه‌های ارائه‌شده به هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع دستی در این بازدیدها بود.

تحویل احکام اعضای انجمن روستاها

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس گفت: در این بازدیدها، ظرفیت و پتانسیل روستاها در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی و احکام اعضای انجمن روستاهای قره‌سنگی، شلغمی علیا، شلغمی سفلی، صدرآباد، کلاته صاحب‌دار، شوراب علیا، شوراب سفلی و پسکمر تحویل اعضای انجمن شد.

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