به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه جاری در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در سنندج، ضمن ابلاغ سلام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مردم کردستان، از تلاش‌ها و خدمات پویا طالب‌نیا در مدت ۱۴ ماه فعالیت به‌عنوان مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان قدردانی و اظهار کرد: در این مدت اقدامات ارزنده‌ای در استان انجام شده و با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، از عملکرد ایشان رضایت کامل داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، با تبریک انتصاب آرمان وطن‌دوست به‌عنوان مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: وطن‌دوست در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی انجام داده و شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و شرایط استان دارد.

او ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استان، برنامه‌های توسعه گردشگری، حفاظت از آثار تاریخی و حمایت از صنایع‌دستی با جدیت بیشتری دنبال شود.

ندایی همچنین از حمایت‌های استاندار کردستان از مجموعه میراث‌فرهنگی و مدیران این حوزه قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت مدیریت ارشد استان در پیشبرد برنامه‌ها اهمیت زیادی دارد و انتظار می‌رود این حمایت‌ها از مدیریت جدید نیز تداوم داشته باشد.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در نقشه گردشگری کشور یادآور شد: کردستان یکی از چهار استان کشور است که از مجموعه‌ای کامل از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است و باید از این قابلیت‌ها در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال استفاده شود.

او با اشاره به برخورداری کردستان از آثار تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی متنوع، فرهنگ و آداب‌ورسوم غنی، صنایع‌دستی بومی و موقعیت مرزی بیان کرد: این ظرفیت‌ها فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد استان فراهم کرده است.



ندایی حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری را نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: رونق اقتصادی استان می‌تواند به تقویت سایر بخش‌ها منجر شود و تحقق این هدف مستلزم حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران است.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت ایجاد و تقویت بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در استان گفت: باید از موقعیت مرزی کردستان برای توسعه مبادلات تجاری و صادرات محصولات صنایع‌دستی استفاده کنیم و زمینه معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان و صنعتگران استان را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم آوریم.



ندایی با بیان اینکه حمایت از صنایع‌دستی به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان کمک می‌کند، افزود: تقویت زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی و حمایت از فعالان این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری کردستان اظهار کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌توان زمینه توسعه گردشگری، حفاظت از میراث تاریخی و رونق صنایع‌دستی استان را بیش از گذشته فراهم کرد.

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